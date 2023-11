Ônibus da seleção israelense é pego no meio de um ataque de artilharia

TO conflito entre Israel, a Palestina e o Hamas continua a aumentar. À medida que os ataques continuam, os civis continuam a suportar o peso das formas mais devastadoras.

Desta vez foi a vez da seleção israelita, que era transportada de autocarro antes do jogo contra o Kosovo, em preparação para as eliminatórias para o Euro 2024, quando foi apanhada no fogo cruzado de um bombardeamento.

Entre os jogadores a bordo do ônibus estava Shon Weissmano Granada jogador que recebeu permissão do clube espanhol na quinta-feira para ingressar no campo de treinamento da seleção nacional.

Não há indicações de que o horror no Médio Oriente esteja perto de chegar a uma conclusão, com nenhum dos lados a antecipar um cessar-fogo num futuro imediato.

A disputa continua Hamas continuando a manter reféns israelitas do seu ataque de 7 de Outubro em território israelita reconhecido, enquanto o pesado bombardeamento de Israel na Faixa de Gaza e as resultantes baixas civis fizeram com que a simpatia global pelo seu esforço diminuísse ligeiramente.

A seleção de Israel sofreu algum ferimento no ataque?

Ao sentir o impacto dos projéteis, os jogadores e o restante da comissão técnica do time foram obrigados a fugir do ônibus e correr em busca de segurança.

O vídeo da fuga foi publicado pelo próprio relato da seleção israelense, que deixou claro que não permitiria que o incidente os distraísse de seu foco em campo.

“Nada nos impedirá no caminho para o Euro 2024!” a conta da equipe israelense foi publicada.

A partida contra Kosovo já tinha sido adiado durante a última pausa internacional em consequência da guerra em curso no Médio Oriente, sendo a nova data 12 de Novembro.