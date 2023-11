OnlyFans: a supermodelo dos anos 80 Carol Alt entra no site e mostra sua beleza aos 62 anos

Carol Altque foi uma supermodelo bem-sucedida e conhecida na década de 1980, anunciou que ingressará no site de conteúdo adulto OnlyFans, no que ela afirma ser a primeira vez que poderá ter controle total sobre sua imagem.

Aos 62 anos, ela planeja ingressar no site de conteúdo adulto, que se tornou cada vez mais popular entre as celebridades que podem ganhar muito dinheiro com fãs e pessoas que se sentem sexualmente atraídas por elas.

“Depois de quarenta e quatro anos de trabalho, não possuo nenhuma das minhas fotos”, Alt. disse a página seis.

“Quando as pessoas dizem: ‘Você tem uma foto que eu possa usar’, tenho que perguntar a alguém.”

Alt fez parte de grandes revistas de renome mundial, como Vogue e Harpers Bazaar.

Alt contratou seu próprio fotógrafo para fazer parte de seu trabalho na plataforma, que ganhou força ao longo dos meses.

“Posso escolher uma foto ou não, dizer que quero ou não, elas são minhas. Posso fazer do jeito que eu quiser. É a onda do futuro. Quando as pessoas dizem que não é a minha imagem, eu não Não quero ser definido pela imagem de outra pessoa. Quero definir minha própria imagem”, acrescentou.

Haverá nudez, mas com um toque de elegância

Enquanto Apenas fãs tornou-se famosa pela quantidade de nudez que contém em seu conteúdo, Alt insistiu que isso não fará parte de seu conteúdo, embora haja alguma nudez “sexy e bonita”.

“Existem algumas fotos de nudez, mas são feitas com muito bom gosto. Há uma diferença entre fotos de mau gosto e fotos de bom gosto. Não conheço nenhuma modelo que não tenha feito nudez”, explicou. Alt.que também apareceu na Sports Illustrated e na Playboy.

Brittney Palmer pinta mural dos criadores do OnlyFans em MiamiParker Johnson

A influência de Carol Alt em Denise Richards

A modelo e ator foi apresentada à plataforma pela amiga Denise Richardssua co-estrela no novo programa, “Paper Empire”.

Alt, que se considera uma empreendedora, vê a mudança como fortalecedora, especialmente para alguém da sua idade.

Os lucros Carol Alt as receitas de sua página OnlyFans não irão todas para ela, pois ela fará doações para várias instituições de caridade de saúde mental feminina.