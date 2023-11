Ontex Brasil OFERECE empregos pelo país

A Ontex, famosa empresa multinacional do segmento de produção de soluções em higiene pessoal para bebês, mulheres e adultos, está com ótimas vagas de emprego disponíveis pelo Brasil. Assim, antes de falar mais sobre a empresa que atua em mais de 100 países, veja quais são os cargos vagos:

Analista de FP&A Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Logística Jr. (Indicadores) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Goiânia – GO – Efetivo;

Auxiliar de Meio Ambiente – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Senador Canedo – GO – Efetivo;

Promotor(a) de Merchandising (NACIONAL) – Efetivo;

Especialista de Trade Marketing – Trabalho Remoto – Efetivo;

Estágio em Logística – Goiânia – GO – Estágio;

Executivo (a) de Vendas – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Representar os interesses da empresa junto aos clientes a fim de estabelecer uma relação comercial de longo prazo respeitando os valores e código de ética da companhia – Conhecer portfolio e categoria através das ferramentas da companhia (ex. plataforma, relatórios comerciais) para gerar embasamento e argumento de venda;

Jovem Aprendiz (Matutino) – Customer Service – Goiânia – GO – Aprendiz;

Jovem Aprendiz (Matutino) – Garantia da Qualidade – Senador Canedo – GO – Aprendiz;

Jovem Aprendiz (Matutino) – Manutenção – Goiânia – GO – Aprendiz;

Líder Operacional – Goiânia – GO – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira – Goiânia – GO – Temporário.

Mais sobre a Ontex

Dando mais informações sobre a empresa, vale ressaltar que a Ontex, no Brasil, está presente com marcas conhecidas pelos brasileiros, como POM POM, Turma Da Mônica Baby, Cremer, Big Fral,Sapeka e Moviment.

Só para se ter ideia do tamanho da empresa, são mais de 10.000 colaboradores nos cinco continentes, sendo que os produtos estão disponíveis em mais de 110 países. Para encerrar, vale frisar que a Ontex é líder na Capital Paulista com a Marca Pom Pom e líder de vendas no Nordeste com a Cremer.

Confira alguns benefícios

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Alimentação;

Vale Refeição;

Veículo Alugado;

Gympass;

Remuneração variável agressiva;

Programa de Saúde e Bem-estar (Cuidar de Quem Cuida);

Parcerias e Incentivo a Educação;

Licença Maternidade e Paternidade Estendidas;

Seguro de Vida.

O que é preciso para se candidatar?



Você também pode gostar:

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!