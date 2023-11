OpenAI decidiu demitir Sam Altman por desenvolver uma ferramenta que ameaça a humanidade

A desenvolvimento que “ameaça a humanidade” foi a razão por trás Sam Altman partida de OpenAIa empresa por trás do desenvolvimento de Inteligência artificial ferramentas como Dê a ela e Bate-papoGPT.

De acordo com uma investigação do Reuters agência de notícias, uma carta que circulou nos escritórios da OpenAI diretores confirmariam o desenvolvimento de um projeto chamado P* (leia Q-Star), o que causou preocupação na diretoria.

A carta incluía um Lista longa de reclamações de um grupo de colaboradores, o que se somou às preocupações da própria administração. Entre essas preocupações estava Altman tendência de comercializar ferramentas sem compreender completamente o consequências eles poderiam ter.

Embora os detalhes do projeto sejam desconhecidos, fontes dentro da empresa revelaram Reuters que P* poderia ser uma descoberta que os aproxima da criação do chamado inteligência artificial geral (AGI), um passo além do atual IA generativa.

A partida e o retorno de Sam Altman

Na semana passada, Altman conversou com vários líderes mundiais durante a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico cume. Durante sua apresentação, o CEO da OpenAI falou sobre os desenvolvimentos mais recentes da empresa e ofereceu diversas demonstrações.

Altman gabou-se de ter estado presente sempre que os engenheiros e pesquisadores da empresa fizeram uma descoberta revolucionária. “O momento mais recente foi apenas no último algumas semanas“, ele garantiu.

No dia seguinte, e enquanto a carta circulava no OpenAI escritórios, Altman foi demitido. Quase imediatamente, soube-se que Altman havia assinado um contrato com Microsoftoutro dos fortes concorrentes no desenvolvimento de IA.

Contudo, poucos dias depois do CEO partida, por volta de 700 OpenAI funcionários assinaram uma carta ao conselho, dizendo que se Altman não fosse recontratado, eles também pediriam demissão para ingressar Microsoft.

Altman foi recontratado nesta terça-feira, 21, apenas quatro dias após ser demitido.

O que é AGI?

IAs generativas que estão sendo usados ​​em uma ampla variedade de campos ao redor do mundo são bons em redação e tradução de idiomas, prevendo estatisticamente o próxima palavra. Isso ocorre porque a resposta escrita a uma pergunta pode variar consideravelmente, assim como a solicitação de um usuário para um determinado imagem.

Em vez de, AGIs espera-se que sejam excelentes na resolução problemas matemáticosque possuem apenas uma resposta correta.

Mas enquanto calculadoras ou computadores só pode oferecer respostas a um número limitado de operações matemáticas, uma AGI poderia generalizar, aprender e compreender.

Pesquisadores externos e dentro OpenAI afirmaram em diversas ocasiões que isso poderia gerar um risco para humanidade. “Eu Robô” e “Matriz” vêm à mente.