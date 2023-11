Oportunidade! 5 CARROS confortáveis e econômicos por até R$46 MIL

Se você está em busca de um carro usado espaçoso, confortável e com excelente custo-benefício, temos algumas opções interessantes para você. Neste artigo, vamos apresentar cinco modelos de carros usados que se enquadram nesse perfil e que podem ser ideais para ocupar a sua garagem.

Desde hatchbacks até sedãs, vamos explorar as características e benefícios de cada um deles. Confira!

1. Chevrolet Spin LT 2013

A Chevrolet Spin LT 2013 é uma opção ampla e versátil para famílias maiores e taxistas. Com espaço para cinco ou sete lugares, a Spin oferece conforto e praticidade. O porta-malas espaçoso, com capacidade para 710 litros, é um dos destaques desse modelo.

Entre os itens de série, encontramos ar-condicionado, direção assistida, freio ABS, banco do motorista com regulagem de altura, trio elétrico, sensores de ré, alarme, entre outros. Sob o capô, a Spin conta com um motor de 1.8 quatro cilindros, proporcionando um desempenho equilibrado.

No quesito consumo, a Spin apresenta números satisfatórios para um veículo desse porte. No ciclo urbano, alcança médias de 7,6 km/l no etanol e 9,8 km/l na gasolina. Já em estradas, atinge médias de 9,7 km/l no etanol e 12,6 km/l na gasolina.

Segundo a tabela Fipe, a Spin LT 2013 pode ser encontrada a partir de R$ 37.357, podendo chegar a R$ 47.323 na configuração de sete lugares.

2. Ford Ka Sedã 1.0 SEL 2017

O Ford Ka Sedã 1.0 SEL 2017 oferece um excelente custo-benefício, além de amplo espaço interno. Com generosos 4,25 metros de largura e um entre-eixos de 2,49 metros, o Ka Sedã acomoda confortavelmente quatro ocupantes adultos e ainda possui um porta-malas com capacidade de 425 litros.



A experiência de condução do Ka Sedã é marcada pelo conforto, especialmente devido à sua direção elétrica. Na versão 2017, foram adicionados bancos bipartidos e encosto de cabeça para o ocupante do meio.

Equipado com um eficiente motor 1.0, o veículo entrega um desempenho satisfatório. A economia de combustível é outro destaque, com médias de 8,9 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada com etanol. Já com gasolina, o modelo é capaz de fazer 13 km/l em ciclo urbano e 15,1 km/l em estradas.

A versão SEL 1.0 do Ford Ka Sedã 2017, a mais completa nessa faixa de preço, está disponível por R$ 43.129, segundo a tabela Fipe.

3. Honda City LX 2012

O Honda City LX 2012 é uma excelente opção de sedã usado. Além de um motor potente, ele oferece conforto interno e um espaçoso porta-malas com capacidade para 506 litros.

Equipado com um motor 1.5 de 16 válvulas, o City LX entrega um desempenho satisfatório e é reconhecido por sua confiabilidade. O consumo também é satisfatório, com médias de 7,5 km/l na cidade e 11,2 km/l na rodovia com etanol. Já com gasolina, o modelo faz 8,3 km/l no ciclo urbano e 14 km/l na estrada.

A versão LX do Honda City 2012 oferece direção elétrica e um interior com bons toques de qualidade. A opção de câmbio pode ser manual ou automático, ambos com cinco velocidades. As rodas de liga leve complementam o conjunto, tornando-o uma das melhores opções disponíveis no mercado.

Conforme a tabela Fipe, a versão LX do Honda City ano-modelo 2012 está avaliada em R$ 41.699.

4. Toyota Etios X 1.5 Sedã 2016

Apesar de não ser um dos modelos mais atraentes em termos de design, o Toyota Etios X 1.5 Sedã 2016 oferece um excelente custo-benefício. O espaço interno é muito bem aproveitado, e o porta-malas possui a maior capacidade da categoria, com 562 litros.

O motor 1.5 16V do Etios entrega um desempenho satisfatório, com médias de consumo de 8,5 km/l na cidade e 10,3 km/l na rodovia com etanol. Com gasolina, o sedã é capaz de fazer 12,5 km/l no ciclo urbano e 15 km/l na estrada.

A versão de entrada X já conta com itens como ar-condicionado, direção elétrica, freio ABS, banco do motorista com ajuste de altura e vidros elétricos. Consoante a tabela Fipe, o Etios X 1.5 Sedã 2016 pode ser encontrado por R$ 42.868.

5. Nissan Versa SL 2016

O Nissan Versa SL 2016 é conhecido pelo seu amplo espaço interno e ótimo custo-benefício. Com um entre-eixos de 2,60 metros, o Versa oferece conforto mesmo para passageiros mais altos. Além disso, o modelo possui uma generosa capacidade de bagagem de 460 litros.

Equipado com um motor 1.6, o Versa entrega um desempenho satisfatório, com médias de consumo de 8,4 km/l na cidade e 12,6 km/l na estrada com etanol. Na gasolina, o modelo faz 10 km/l no ciclo urbano e 14,4 km/l na estrada.

A versão SL do Nissan Versa 2016 oferece um pacote completo de recursos, incluindo freios ABS, volante multifuncional, sistema de som, controle elétrico dos quatro vidros, volante elétrico e ar-condicionado.

Conforme a tabela Fipe, a versão SL do Nissan Versa 2016 está avaliada em R$ 45.424.

Ademais, ao buscar um carro usado espaçoso e confortável com um orçamento de até R$ 46 mil, é possível encontrar excelentes opções no mercado. A Chevrolet Spin LT 2013, Ford Ka Sedã 1.0 SEL 2017, Honda City LX 2012, Toyota Etios X 1.5 Sedã 2016 e Nissan Versa SL 2016 são modelos que oferecem espaço, conforto, bom desempenho e economia de combustível.

Antes de tomar uma decisão, é importante verificar o estado de conservação do veículo, fazer um test drive e, se possível, consultar um mecânico de confiança para verificar a procedência do carro. Com cuidado e pesquisa, é possível encontrar o carro usado ideal para suas necessidades e aproveitar os benefícios de um excelente custo-benefício.