Oportunidade imperdível! Itaú revela GRANDE PRÊMIO de R$ 500 mil para seus clientes

O Itaú está oferecendo aos seus clientes uma oportunidade única de concorrer a prêmios significativos neste final de ano.

A campanha “Sorte de quem é Itaú“, destaca três sorteios expressivos de R$ 500 mil cada. É destinada aos clientes que realizarem compras com seus cartões de crédito até o final de dezembro.

Além dos sorteios em dinheiro, você poderá ganhar prêmios instantâneos e resgatá-los no Itaú Shop. Além disso, diversos sites de parceiros renomados, como Hering, Vans e Kopenhagen também participam.

Essa oferta exclusiva proporciona uma experiência ainda mais gratificante aos clientes, que têm a chance de serem contemplados com prêmios imediatos ao participarem das promoções.

Dessa forma, o valor total de prêmios ultrapassa a marca de R$ 5 milhões. O Itaú estruturou os sorteios para ocorrerem nos finais dos meses de outubro, novembro e dezembro. Aumentando portanto as oportunidades para os clientes participarem e ganharem.

Enfim, nesse artigo vamos te mostrar como participar da promoção. Então continue a leitura!

Você pode se interessar em ler também:

Saiba como funciona a promoção



Você também pode gostar:

Para concorrer a promoção do Itaú, basta efetuar compras utilizando o cartão de crédito durante o período da promoção.

Assim, a cada transação, o cliente acumula estrelas, que são automaticamente registradas em uma cartela digital.

Adicionalmente, serão concedidos prêmios em virtude do alcance de metas de despesas. Ao atingir a meta estabelecida, as estrelas acumuladas conferem o direito a um voucher.

Esse voucher pode ser resgatado no site das várias marcas participantes da promoção. Assim, o Itaú proporciona a oportunidade de reduzir o valor de um produto ou efetuar o pagamento integral da compra.

Dentre as marcas participantes, destacam-se Centauro, Kopenhagen, Riachuelo, Hering, Amaro, Nike, Vans, Shoulder, Tea Shop, Vila Romano, Petlove, e várias outras renomadas. Contudo, cada CPF pode resgatar apenas um voucher.

Vale destacar que o Itaú inicia uma nova cartela a cada mês, mantendo, contudo, as estrelas conquistadas no mês anterior para o próximo sorteio.

A realização mensal da promoção está estrategicamente alinhada com datas significativas no calendário do varejo, como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal. O que, consequentemente potencializa as chances dos participantes.

o primeiro sorteio, ocorrerá no dia 18 de novembro e o ganhar será divulgado no dia 24. Contudo, o período de acumulação de pontos foi até 31 de outubro.

Já para o segundo a acumulação de estrelas começou de 5 de outubro e vai até 31 de novembro, com o sorteio ocorrendo em 20 de dezembro. Além disso, a divulgação do ganhador será realizada em 29 de dezembro.

No terceiro sorteio, o período de acúmulo de estrelas é até 31 de dezembro, e o sorteio será 20 de janeiro de 2024. Já a revelação do vencedor será 26 de janeiro de 2024.

Como participar do sorteio promovido pelo Itaú?

O Itaú oferece aos seus clientes oportunidades de participação nos sorteios de novembro e dezembro. Assim, até o dia 30 de novembro e 31 de dezembro, os clientes têm a chance de acumular estrelas para concorrer a prêmios incríveis.

Cada compra de R$ 100 realizada no crédito com os cartões Itaú rende ao cliente 1 estrela da sorte. Além disso, para aumentar ainda mais as chances de ganhar, foram introduzidos aceleradores que multiplicam o número de estrelas recebidas.

Esses aceleradores oferecem aos participantes oportunidades significativamente maiores de saírem vitoriosos. Entre as opções de aceleradores, destacam-se:

Configurar o débito automático para a fatura do cartão de crédito, garantindo praticidade e evitando atrasos no pagamento; Optar por receber o salário diretamente na conta do Itaú, desfrutando de benefícios exclusivos e facilidades financeiras; Manter uma conta-corrente ativa no banco, aproveitando serviços personalizados e potencializando as chances de acesso a promoções especiais.

Você pode participar dessa promoção através do site https://www.sortedeseritau.com.br/. Nele, você consegue realizar seu cadastro adicionando as informações pedidas, tais como:

CPF;

Nome completo;

Número de telefone celular;

Data de nascimento;

Os seis primeiros dígitos do seu cartão de crédito;

Endereço de e-mail;

Definição de uma senha exclusiva para acesso à página da promoção.

Pronto, agora é só torcer para ganhar!

É importante ressaltar que ao realizar o cadastro, o usuário associa um único cartão. Todavia, todas as transações efetuadas com seus cartões de crédito do Itaú colaborarão para o aumento do saldo de estrelas virtuais.

Dessa maneira, permite que o usuário usufrua dos benefícios do programa de recompensas de forma abrangente. Assim, consolidando o acúmulo de vantagens por meio de todas as suas transações financeiras vinculadas aos cartões registrados.