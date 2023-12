A vida financeira no Brasil tem sido um desafio para muitos cidadãos, principalmente devido ao alto número de pessoas enfrentando inadimplência. Esta situação tem impactado negativamente na capacidade das pessoas de acessarem crédito e outros serviços financeiros.

Oportunidade única para quem deseja sair da inadimplência; confira detalhes

Em resposta a essa realidade, o Governo Federal lançou o programa Desenrola Brasil, uma iniciativa para auxiliar aqueles que se encontram em situação de inadimplência, oferecendo uma chance de reingresso ao mercado financeiro e consumidor.

Uma nova fase foi anunciada neste ano

O programa foi introduzido no ano de 2023 com o objetivo de aliviar o fardo financeiro dos brasileiros, especialmente para aqueles que estão em débito com diversos setores da economia. Em suma, com a intenção de reintegrar essas pessoas ao mercado de crédito no curto e longo prazo, o Desenrola Brasil foi criado.

De modo geral, a inadimplência traz consigo uma série de limitações, como a dificuldade em obter novos cartões de crédito ou financiamentos para aquisição de bens como veículos e imóveis.

Aumento no valor das negociações

A mais recente fase do programa, iniciada em 20 de novembro, permite que indivíduos inadimplentes possam negociar dívidas de até R$ 20.000. Anteriormente, na fase anterior do programa, os valores negociáveis estavam limitados a até R$ 5.000.

Em suma, essa atualização representa uma oportunidade ampliada para os participantes do programa. No entanto, é crucial observar que o prazo para essa negociação se encerra em 30 de dezembro. Após essa data, ainda é possível realizar a negociação pelo mesmo valor, desde que o pagamento seja realizado integralmente.



Dívidas abrangidas e como participar

As dívidas contempladas pelo programa incluem débitos relacionados a cartão de crédito, contas atrasadas de serviços como energia, água e varejo. Resumindo, desde outubro, a primeira faixa do programa já estava em vigor e acessível através do site oficial do Desenrola Brasil. A ampliação para valores de até R$ 20.000 só foi possível graças à regulamentação por meio de uma portaria específica.

Dicas para manter as finanças em ordem

Além de participar do programa para negociar dívidas, é fundamental adotar práticas para evitar o acúmulo de novos débitos. O controle financeiro é essencial para que cada indivíduo tenha ciência exata de suas despesas e possa administrar seu orçamento mensal de maneira adequada.

Quando as despesas superam a receita mensal, é um sinal de alerta para a possibilidade de endividamento. Nesse caso, recorrer a empréstimos, seja de familiares ou instituições financeiras, pode se tornar uma saída.

No entanto, é recomendável manter-se financeiramente organizado e ter uma reserva financeira para emergências, como forma de evitar esse cenário.

Um importante caminho resolutivo

De forma geral, o programa Desenrola Brasil oferece uma oportunidade valiosa para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, possibilitando a renegociação de dívidas e proporcionando um recomeço no caminho para a estabilidade financeira.

No entanto, é igualmente importante adotar hábitos saudáveis de administração financeira para evitar novos problemas no futuro. Portanto, o programa representa um passo positivo do governo para ajudar a população a recuperar sua saúde financeira e se reinserir no mercado econômico de maneira mais sólida e sustentável.

Avalie a situação financeira atual

Negociar dívidas pode ser uma etapa crucial para retomar o controle financeiro. Contudo, é essencial estar preparado para esse processo, a fim de assegurar uma negociação bem-sucedida e evitar futuros problemas financeiros.

Desse modo, liste todas as suas dívidas: cartão de crédito, contas atrasadas, empréstimos, entre outros. Calcule o valor total das dívidas, incluindo juros e taxas adicionais. Por fim, analise sua renda mensal e suas despesas fixas e variáveis.

Sendo assim, acompanhe de perto seus gastos e ajuste seu orçamento conforme necessário. Priorize o pagamento das dívidas negociadas para evitar reincidência na inadimplência.