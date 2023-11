Oportunidade! Viaje e pague em até 60 meses e quitação da primeira parcela em 59 dias

Viajar pelo Brasil pode ser uma experiência incrível e enriquecedora, mas muitas vezes as preocupações com o orçamento podem nos impedir de explorar tudo o que o nosso país tem a oferecer. No entanto, com um planejamento cuidadoso e algumas dicas valiosas, você pode viajar sem extrapolar o orçamento e aproveitar ao máximo suas férias.

Planeje com Antecedência e Defina um Orçamento

O primeiro passo para viajar pelo Brasil sem gastar muito é fazer um planejamento detalhado com antecedência. Pesquise os destinos que você gostaria de visitar, levando em consideração suas preferências pessoais e o estilo de viagem que você deseja fazer.

Você prefere lugares com clima quente ou frio? Praia ou serra? Quer fazer turismo ou apenas descansar? Essas respostas ajudarão a definir o local de destino e, em seguida, você poderá iniciar a pesquisa de passagens, hospedagem e atividades.

Além disso, é fundamental definir um orçamento para a viagem. Analise suas finanças e estipule quanto está disposto a gastar durante a viagem. Distribua esse montante em diferentes categorias de despesas, como passagens, hospedagem, alimentação, passeios, entre outros.

Durante a viagem, é importante acompanhar e atualizar regularmente os gastos para garantir que tudo permaneça dentro das metas estabelecidas. Para facilitar esse controle, você pode utilizar aplicativos de gerenciamento financeiro, como o BB Minhas Finanças oferecido pelo Banco do Brasil.

Escolha Acomodações e Alimentação Econômicas

Uma das maiores despesas em uma viagem é a hospedagem. Para economizar, opte por hospedagens mais econômicas, como hostels e pousadas. Além disso, áreas menos turísticas costumam ter opções com tarifas mais acessíveis.

Outra alternativa interessante é definir um valor específico para suas acomodações e utilizar um gift card do Airbnb para evitar gastos excessivos e surpresas desagradáveis na fatura do cartão de crédito. A alimentação também pode representar uma grande parcela dos gastos em uma viagem.

Para economizar, busque por restaurantes, barracas de comida de rua e mercados frequentados por moradores locais. Os preços costumam ser mais baixos e você terá uma experiência mais autêntica. Caso não encontre informações sobre esses lugares na internet, não hesite em perguntar aos habitantes locais sobre opções acessíveis para comer.

As recomendações locais podem levar a descobertas gastronômicas incríveis.

Aproveite Atividades Gratuitas e Pesquise as Melhores Opções de Transporte

Passeios turísticos podem consumir uma parte significativa do seu orçamento de viagem. Por isso, é importante pesquisar atrações gratuitas ou de baixo custo na região que você pretende visitar. Explore parques, praias e trilhas que não exigem pagamento de ingresso ou que oferecem preços especiais para grupos acima de quatro pessoas.

Caso as excursões sejam muito caras, considere criar o seu próprio itinerário e explorar o local por conta própria. Essa pode ser uma experiência enriquecedora e divertida. Ao escolher o meio de transporte para sua viagem, invista tempo em pesquisa e utilize ferramentas de comparação de preços.

Se você optar por viajar de avião, verifique diferentes opções de datas para as passagens, pois isso pode resultar em tarifas mais baixas. Às vezes, voar em dias da semana e horários menos movimentados já garante uma economia significativa. Se o destino for próximo, considere ir de ônibus, poupando ainda mais.

Além disso, ao chegar ao seu destino, tente utilizar o transporte público sempre que possível ou invista em um gift card do Uber, o que ajudará a manter os gastos com as corridas sob controle.

Os Melhores Meses para Viajar pelo Brasil

A escolha do melhor período para viajar pelo Brasil pode variar de acordo com seus interesses pessoais, a região que será visitada e os eventos sazonais. No entanto, alguns meses são mais populares devido ao clima e às festividades específicas. Veja alguns exemplos:

Fevereiro ou março: o Carnaval é uma das festas nacionais mais famosas e atrai turistas do mundo inteiro. As cidades do Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Recife e Olinda (PE) são destinos populares para quem deseja participar das festividades.

o Carnaval é uma das festas nacionais mais famosas e atrai turistas do mundo inteiro. As cidades do Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Recife e Olinda (PE) são destinos populares para quem deseja participar das festividades. Dezembro a março: as praias brasileiras são amplamente conhecidas pelas areias brancas e águas cristalinas, e a época mais popular para visitá-las é no verão. Muitos brasileiros aproveitam as férias escolares e do trabalho nesse período, principalmente em cidades do Nordeste, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina.

as praias brasileiras são amplamente conhecidas pelas areias brancas e águas cristalinas, e a época mais popular para visitá-las é no verão. Muitos brasileiros aproveitam as férias escolares e do trabalho nesse período, principalmente em cidades do Nordeste, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Junho a agosto: caso prefira temperaturas mais amenas, o inverno é a época ideal para visitar cidades serranas, como Gramado e Canela (RS), Campos do Jordão (SP) e Petrópolis (RJ). Essa também é a temporada de festas juninas em muitas regiões, com destaque para o Nordeste, que sedia uma das maiores festas do mundo, o São João de Caruaru (PE).

caso prefira temperaturas mais amenas, o inverno é a época ideal para visitar cidades serranas, como Gramado e Canela (RS), Campos do Jordão (SP) e Petrópolis (RJ). Essa também é a temporada de festas juninas em muitas regiões, com destaque para o Nordeste, que sedia uma das maiores festas do mundo, o São João de Caruaru (PE). Julho: esse mês costuma ser o período de férias escolares no Brasil, tornando-o popular para viagens em família. Muitas pessoas aproveitam o momento visitando parques temáticos, resorts e destinos turísticos em todo o país.

esse mês costuma ser o período de férias escolares no Brasil, tornando-o popular para viagens em família. Muitas pessoas aproveitam o momento visitando parques temáticos, resorts e destinos turísticos em todo o país. Setembro a novembro: o fim da primavera e o início do verão são ótimos para explorar a Amazônia e o Pantanal, quando as águas estão mais baixas e a vida selvagem é mais visível. Em outubro, o clima está começando a esquentar, o que também é excelente para aproveitar cachoeiras em Bonito (MS) ou na Chapada dos Veadeiros (GO).

o fim da primavera e o início do verão são ótimos para explorar a Amazônia e o Pantanal, quando as águas estão mais baixas e a vida selvagem é mais visível. Em outubro, o clima está começando a esquentar, o que também é excelente para aproveitar cachoeiras em Bonito (MS) ou na Chapada dos Veadeiros (GO). Dezembro: a virada do ano é uma celebração importante para os brasileiros, e as festas de Ano Novo em cidades costeiras, como Rio de Janeiro e Florianópolis, são mundialmente famosas. Muitas pessoas escolhem visitar o litoral brasileiro com o intuito de receber o ano novo pulando sete ondas, compartilhando energia com amigos e familiares e assistindo a shows espetaculares de fogos de artifício.

É importante lembrar que períodos de férias escolares e eventos específicos podem influenciar a popularidade das regiões em momentos específicos do ano, fazendo com que os custos variem bastante. Portanto, a escolha entre viajar na alta ou baixa temporada depende das suas preferências pessoais e do orçamento disponível.

Conheça o Brasil com o BB Crédito Realiza – Viagens

O Banco do Brasil, em parceria com o Ministério do Turismo, oferece o Programa Conheça o Brasil, que proporciona incentivos especiais para explorar as riquezas culturais, naturais e históricas do nosso país. Através do BB Crédito Realiza – Viagens, é possível comprar pacotes de turismo, passagens, hospedagens e ingressos de parques com condições especiais, como pagamento em até 60 meses e quitação da primeira parcela em 59 dias. O limite mínimo para a compra é de R$ 500 e o máximo de R$ 20 mil por operação.

O Banco do Brasil fechou parceria com diversas empresas prestadoras de serviços de turismo, possibilitando ao cliente escolher o prestador de serviço desejado e realizar a contratação diretamente pelo App BB. Caso você ainda não seja cliente do Banco do Brasil, é possível abrir uma conta de forma rápida e fácil pelo WhatsApp, garantindo acesso a diversos benefícios.

