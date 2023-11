Os 10 melhores aplicativos de gravação de chamadas do Android 14 (2024)

A gravação de chamadas pode ser essencial às vezes. Embora os telefones Android tenham o recurso de gravação de chamadas, a maioria dos telefones grava a chamada fornecendo um comando de voz. Embora você possa gravar chamadas de voz, haverá o problema de outra pessoa saber que você as está gravando.

Para evitar que isso aconteça, você pode usar aplicativos de gravação de chamadas em seu telefone Android. Mas a questão é qual aplicativo é confiável quando se trata de gravação de chamadas. Nem todos os aplicativos de gravação de chamadas que você encontra para Android funcionam, e a maioria deles é falsa e grava apenas sua voz lateral. Neste artigo, listaremos os 10 melhores aplicativos de gravação de chamadas do Android 14 que você pode baixar em seu telefone.

10 melhores aplicativos de gravação de chamadas Android 14 2024

Abaixo está a lista de alguns dos melhores aplicativos de gravação de chamadas para Android 14:

1. Gravador de chamadas – Cube ACR

Começando nossa lista com Cube ACR, este é um dos aplicativos de gravação de chamadas mais baixados disponíveis para Android 14. Este aplicativo permite gravar chamadas telefônicas e chamadas de outros aplicativos como Skype, WhatsApp, Signal, Slack, Telegram, etc. grave gravações de chamadas recebidas e efetuadas.

Este aplicativo grava chamadas automaticamente sempre que você faz ou recebe uma chamada. Você também pode excluir pessoas cujas chamadas você não deseja que sejam gravadas automaticamente. Embora o aplicativo seja gratuito, você pode desbloquear recursos adicionais, como backup na nuvem, salvar em cartão SD, vários formatos de áudio, etc.

2. Gravador de chamadas – CallBox

Este é outro aplicativo de gravação de chamadas automático disponível para Android 14. Este aplicativo de gravação de chamadas tem muito mais recursos do que o aplicativo de gravação de chamadas normal para telefones Android. Você pode bloquear chamadas recebidas em seu telefone usando o botão de diminuir volume. Além disso, possui detecção de chamadas de spam para chamadas recebidas.

Há um identificador de chamadas para identificar todas as chamadas recebidas. Além disso, este aplicativo possui opção de gravação automática e manual de chamadas. Você pode optar por gravar chamadas nos formatos de áudio MP3 e WAV.

Você pode gravar chamadas enquanto estiver no fone de ouvido e até mesmo ao fazer chamadas pelo viva-voz. A gravação de chamadas funciona tanto para chamadas recebidas quanto efetuadas. Além disso, você pode reproduzir diretamente as chamadas gravadas no aplicativo.

3. Chamador verdadeiro

Outro aplicativo popular para gravar chamadas recebidas e efetuadas no Android 14 é o Truecaller. Este aplicativo é popularmente conhecido por identificar chamadas, mas pode gravar chamadas perfeitamente. Eles tinham esse recurso desde o início, mas foi removido; agora, eles o reintroduziram no aplicativo.

A gravação de chamadas no Truecaller só funciona quando você define o Truecaller como discador padrão em seu telefone. Ao receber ou fazer uma chamada, você verá um botão de gravação na tela da chamada com o qual poderá gravar suas chamadas. Truecallercan organiza suas gravações de chamadas com assuntos, converte a gravação de voz em textos e fornece resumos da gravação de chamadas.

4. FitaACall : Gravador de chamadas

TapeACall é um dos melhores aplicativos de gravação de chamadas do Android 14 que você pode considerar. Com este aplicativo, você pode gravar facilmente chamadas recebidas e efetuadas em seu telefone Android. Não há limite de quantas chamadas você pode gravar, o que é uma das melhores coisas deste aplicativo.

Você também pode agendar a gravação de algumas chamadas importantes. Além disso, você também pode obter a transcrição das gravações. TapeACall permite gravar memorandos de voz. Você também pode compartilhar as gravações de chamadas por meio de aplicativos de mídia social ou armazenamento em nuvem.

5. Gravador Automático de Chamadas Pro

Outro aplicativo popular de gravador de chamadas que sugerimos é o Automatic Call Recorder Pro. Como o nome sugere, este aplicativo gravará automaticamente sua chamada (recebida e efetuada). As gravações serão salvas de acordo com o nome do contato ou número de telefone. Este aplicativo também vem com o identificador de chamadas para identificar quem está ligando para você caso o número não esteja salvo no seu telefone.

Este aplicativo também gerencia sua chamada e você pode reproduzir diretamente as gravações de chamadas do aplicativo e excluir as gravações de chamadas indesejadas. Você também pode pesquisar gravações e marcá-las como favoritas. Você também pode excluir os números cujas chamadas você não deseja que sejam gravadas.

6. CallMaster: bloqueador e identificador de chamada

Este também é um aplicativo popular de gravação de chamadas que você pode obter para o seu telefone Android. Além da gravação de chamadas, também possui um filtro de chamadas para bloquear chamadas de spam. Você também obtém um identificador de chamadas para saber o nome da pessoa caso receba chamadas de números desconhecidos.

Este aplicativo não apenas ajuda a gravar chamadas importantes, mas também protege você contra chamadas fraudulentas, alertando-o sobre elas e bloqueando-as automaticamente. O aplicativo não se restringe à gravação de chamadas de um lado como a maioria dos aplicativos, ou seja, você poderá gravar sua voz e a voz da pessoa do outro lado. Este aplicativo funciona tanto para chamadas recebidas quanto efetuadas no seu celular.

7. Gravador de chamadas Android Boldbeast

Este é outro aplicativo popular de gravação de chamadas disponível para Android 14. Suporta gravação de chamadas manual e automática; no entanto, o recurso de gravação automática de chamadas está disponível apenas para a versão Pro. Os arquivos gravados serão salvos nos formatos MP3, MP4, WAV, AAC, AMR e 3GP.

Você também pode proteger o aplicativo com senha para proteger suas gravações contra acesso não autorizado. A melhor parte é que você pode bloquear o acesso a outros reprodutores de música para que ninguém possa acessar as gravações de chamadas fora do aplicativo. Boldbeast também permite fazer backups automáticos das gravações de chamadas.

8. Gravador de chamadas – callX

Gravador de chamadas – callX é um dos aplicativos de gravação de chamadas preferidos para Android 14. Como os outros aplicativos de gravação de chamadas mencionados nesta lista, você pode gravar chamadas de ambos os lados. A gravação da chamada será salva pelo número de telefone ou nome do contato. Você também pode adicionar números à lista de exclusão para excluí-los da gravação automática de chamadas.

Você pode optar por gravar áudio em alta qualidade ou qualidade normal se quiser economizar espaço. Este gravador de chamadas possui um player para reproduzir as chamadas gravadas. As chamadas podem ser compartilhadas através de SMS e aplicativos de mídia social como Viber, Skype, etc, ou você pode até carregá-las no Google Drive ou Dropbox. Você também pode definir filtros para gravação automática de chamadas, como gravar apenas os números salvos, chamadas de números desconhecidos ou gravar todas as chamadas.

9. RMC: gravador de chamadas Android

RMC é um aplicativo versátil de gravação de chamadas disponível para telefones Android. Existem modos de gravação de chamadas automática e manual, para que você possa escolher se as chamadas serão gravadas automática ou manualmente quando desejar. Existem duas pastas onde você pode guardar suas gravações, sejam elas importantes ou não classificadas.

Você também pode escolher o canal personalizado, taxa de bits e taxa de amostragem ao gravar áudio. O recurso de limpeza automática deste aplicativo limpará as gravações não classificadas após um determinado tempo. Você também pode definir uma senha de 4 dígitos para impedir que alguém acesse suas gravações de chamadas sem sua permissão. Além disso, existem muitos outros recursos, como exclusão automática, filtro automático, filtro avançado, etc.

10. Gravador de chamadas automático

Por último, gostaríamos de mencionar o Call Recorder Automatic nesta lista. O aplicativo funciona tanto para chamadas recebidas quanto efetuadas. A gravação da chamada será salva em alta qualidade. Você também recebe o identificador de chamadas, que mostrará as informações de quem ligou se o número for desconhecido.

Com este aplicativo, você também pode fazer backup de suas gravações de chamadas. Você pode compartilhar as gravações com quem quiser por meio de aplicativos de mídia social como Telegram, WhatsApp, SMS, etc. Há também um bloqueador de spam para rejeitar chamadas que você não deseja atender. Você pode configurar uma lista de ignorados para as chamadas que não deseja que sejam gravadas. Além disso, você também pode organizar as gravações de acordo com as datas de gravação ou pelo nome.

Quais telefones vêm sem o Google Dialer?

Embora a maioria dos telefones venha com o Google Dialer, alguns ainda vêm com o aplicativo discador da própria marca. A maioria dos telefones econômicos de quase todas as marcas vem sem o Google Dialer. Além disso, todos os telefones Samsung possuem discador próprio da Samsung, para que você possa usá-lo para gravar chamadas sem aplicativos de terceiros.

No Oppo, Vivo, OnePlus, Realme e iQOO, você pode instalar o ODialer, que é o discador oficial, e defini-lo como discador padrão em vez do Google Dialer, e poderá gravar chamadas sem notificar a outra pessoa. Este ODialer está disponível na PlayStore, então você pode instalá-lo a partir daí.

Para as demais marcas, como Motorola, Google, Xiaomi, etc., que acompanham o Google Dialer, você deverá utilizar os aplicativos mencionados na lista acima para gravar chamadas.

Palavras Finais

Esses foram os melhores aplicativos de gravação de chamadas do Android 14 que sugerimos que você escolha. Se o seu telefone Android não possui Google Dialer, mas vem com o discador padrão da marca, você deve usá-lo para gravar chamadas e não para esses aplicativos de gravação de chamadas. Esperamos que este artigo seja útil para você e, sim, não se esqueça de nos contar nos comentários qual aplicativo de gravação de chamadas você escolheu.

