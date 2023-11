Os 5 momentos mais chocantes de Gregg Popovich como técnico da NBA

A Recentemente indicado ao Hall da Fama da NBA, Gregg Popovich mais do que deixou sua marca na liga. Sua magia, porém, vai muito além de ser o técnico com mais vitórias na história da NBA (1.366 vitórias). Momentos como o jogo de quarta-feira à noite contra o Clippers, em que ele pegou o microfone da mesa do locutor e disse aos fãs para pararem de vaiar Kawhi Leonard, mostram ‘Treinador Pop’ é apenas construído diferente.

De explosões inesperadas a repórteres intimidadores, esses são os 5 momentos mais surreais do técnico do San Antonio Spurs.

5. Quando Gregg Popovich espelhou os comentários de Noah Lyles em 2010

Antes que o velocista Noah Lyles criticasse os times da NBA se coroando como “campeões mundiais”, Gregg Popovich cantou a mesma música em 2010. Ao contrário de Lyles, no entanto, Treinador Pop não foi enganado pela comunidade do basquete.

O técnico do Spurs disse o seguinte em 2010:

“Não há campeões mundiais na NBA, então qualquer pessoa que tenha a bandeira levantada dizendo que são campeões mundiais não está correta. Lakers é o campeão da NBA.

Não faz sentido um time da NBA se autodenominar campeão mundial. Não me lembro de ninguém ter jogado com ninguém fora das nossas fronteiras para conseguir essa etiqueta. Isso não é verdade? Fico esperando que alguém me diga que perdi alguma coisa”

4. Piada ‘Hack-a-Shaq’ de Popovich sobre Shaquille O’Neal (2008)

O Hackeie um Shaq O movimento ganhou notoriedade em 1997, quando o técnico do Maverick, Don Nelson, o usou para tentar impedir Shaquille O’Neal. Consistia em fazer falta no grande central nos últimos minutos do jogo para levá-lo à linha de lance livre, que era a sua conhecida criptonita. Isso até provocou uma mudança nas regras da NBA.

Em 2008, perguntaram a Popovich se ele ordenaria a jogada de Shaq… mas na primeira posse de bola de um jogo. Ele disse ao repórter que não era uma má ideia. E prestocinco segundos após o início do jogo Suns x Spurs, Michael Finley, do San Antonio, passou os braços em volta de Shaq.

Um confuso Shaquille O’Neal então olhou para o banco do Spurs, apenas para ver Popovich com um grande sorriso e segurando os dois polegares para cima. Pop clássico.

3. Popovich diz aos fãs do Spurs para pararem de vaiar Kawhi Leonard (2023)

Num momento extraordinário, Gregg Popovich agarrou o microfone do locutor e implorou aos torcedores que deixassem os jogadores jogar, advertindo a multidão zombeteira por “não ter classe”.

Um movimento muito polarizador tanto para os torcedores no estádio quanto para os que assistem nas telas de TV.

2. Gregg Popovich se contrata como técnico do Spurs (1996)

Num movimento pouco ortodoxo, Popovich demitiu o ex-técnico do Spurs, Bob Hill, em 1996. Ele era o gerente geral e vice-presidente de operações de basquete na época, e tomou a estranha decisão de se nomear treinador principal do então lutador San Antonio Spurs (que tinha um recorde de 3-15 em A Hora).

1. Gregg Popovich bate recorde de ejeção mais rápida (2019)

Ao longo de sua Hall da Fama carreira, Gregg Popovich nunca se esquivou de avisar as autoridades quando discorda delas. Explosões e ejeções têm sido brincadeiras comuns. Um momento de 2019 foi o epítome de tudo, estabelecendo o recorde de expulsão mais rápida como técnico da NBA, aos 1:03 minutos de jogo.

Aconteceu apenas 63 segundos após o confronto do Spurs com o Denver Nuggets, Popovich foi atingido por duas faltas técnicas e expulso do jogo na velocidade da luz. Mesmo batendo o recorde anteriormente detido por Flip Saunders do Wizards vs Celtics em 2 de janeiro de 2012 (106 segundos).