Os 5 principais sites de ROM seguros para baixar ROMs em 2024

Cansado de procurar algum jogo clássico junto com seu console? Bem, às vezes pode ser difícil encontrar esses jogos junto com o console. Isso não significa que você não possa mais jogar. Você pode baixar a ROM e jogar o jogo que sempre quis jogar. Mas antes de baixar a ROM, você deverá garantir que a está baixando de um site seguro.

5 melhores sites seguros para download de ROM

Existem vários sites seguros de download de ROMs de onde você pode baixar ROMs sem se preocupar com nada. Listamos alguns dos melhores sites de download de ROM segura que você pode usar para baixar a ROM segura.

Rom Hustler

O primeiro site que temos na lista é Rom Hustler. É um dos melhores sites seguros para download de ROM que você pode visitar. É simples de usar, e para baixar a ROM você tem que digitar o nome do console, e você poderá baixar a ROM dele.

O site possui vários ROMs para os usuários baixarem. Você pode baixar qualquer ROM que desejar deste site sem se preocupar com qualquer malware que venha junto com ela. As ROMs neste site são seguras e não há malware ou qualquer chance de infecção por vírus ao baixar a ROM deste site.

Este site não é apenas seguro, mas também é um dos sites mais antigos que atende usuários há vários anos. Existem várias análises e classificações do site, comprovando o quão autêntico e seguro o site é para baixar a ROM.

Jogador

Outro site que você pode usar para baixar ROMs é o Gamulator. É um site popular de download de ROMs que possui uma vasta lista de ROMs. Você pode encontrar ROMs para quase todos os jogos que deseja jogar. A lista de ROMs continua sendo atualizada e você pode encontrar até a ROM mais antiga ou mais recente no site.

O site é fácil de usar e bastante conveniente para baixar ROMs para jogar. Você pode facilmente o jogo que deseja jogar neste site. Qualquer jogo/ROM lançado até o momento está disponível neste site.

Além disso, é seguro usar o site. Você não notará nenhum anúncio e pop-up indesejado enquanto navega no site. Ele também mantém seu PC protegido contra infecções por vírus e malware, o que o torna um dos melhores sites seguros para download de ROM.

Abaixo 10

O terceiro site de download de ROM que temos na lista é o Down10. Como os outros dois sites da lista, este também é um site popular que pode ser usado para baixar vários ROMs, sejam eles mais antigos ou mais recentes. Para procurar a ROM, basta ir até a janela de pesquisa e digitar o nome da ROM que deseja baixar. Clique no botão de pesquisa e você encontrará a ROM que procura.

O site é fácil de navegar e você pode encontrar quase qualquer ROM que procura. Junto com uma ampla variedade de ROMs disponíveis para download, o site também é seguro. Ao baixar qualquer ROM deste site, você pode ficar tranquilo se nenhum malware for anexado ao arquivo.

ROMs podem ser baixados com segurança neste site e seu PC não será infectado por vírus ou qualquer malware ao baixar arquivos. Com vários ROMs seguros para download, este é provavelmente um dos melhores sites de download de ROM seguros em que você pode confiar para baixar ROM e jogos.

Romsplaneta

Romsplanet é considerado um dos maiores diretórios para download de ROMs e jogos. Algumas opções de jogos no site incluem jogos ROM da Nintendo, PlayStation, Sega, GameBoy Color e vários. O site da ROM é seguro para baixar qualquer ROM que você desejar. Se você se preocupa em baixar apenas ROMs seguras, este site é um salvador de vida para você.

Você pode encontrar ROMs que são seguras e ROMs de várias plataformas. As ROMs no ROMsplanet são verificadas duas vezes para garantir que nenhum vírus ou malware esteja preso aos arquivos que os usuários desejam baixar.

DopeROMs

O último site de ROM para baixar ROMs para PC é o DopeROMs. É uma opção segura para permitir que você baixe e jogue seu jogo favorito que desejar. Pesquisar a ROM é fácil neste site, e você pode pesquisar qualquer ROM da lista usando a barra de pesquisa.

Além disso, você também pode baixar e jogar seus jogos favoritos no idioma que deseja. Portanto, a barreira do idioma que você pode enfrentar ao jogar não será um problema ao baixar os ROMs deste site.

Palavras Finais

Estes foram alguns dos melhores sites seguros de download de ROMs que você pode usar para baixar ROMs para o seu PC. Você pode acessar qualquer um desses sites e baixar as ROMs que desejar, sem se preocupar com vulnerabilidades de segurança.

