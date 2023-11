Os advogados de Jimmie Allen querem encerrar o caso de divórcio, dizem que casal está tentando se reconciliar

Jimmy Allen o casamento com sua ex-esposa, Alexis Gale pode não estar perdido afinal… porque seus advogados querem desistir do caso de divórcio, acreditando que o casal está tentando resolver as coisas.

De acordo com novos documentos, obtidos pelo TMZ, os advogados de Jimmie entraram com uma moção no tribunal no mês passado pedindo para retirar-se como seu advogado no caso de divórcio – alegando que “perderam a comunicação” com seu cliente.