Os AMULETOS de cada SIGNO: veja o que te DÁ SORTE

Muitas pessoas acreditam que em busca da fortuna, é válido explorar todas as possibilidades, desde que haja profunda convicção no que se pratica. No âmbito astrológico, é comum não sair de casa sem consultar as previsões semanais referentes ao seu signo.

Por outro lado, alguns indivíduos têm o hábito de portar objetos de proteção como um gesto para atrair a boa fortuna ou afastar energias negativas. Independentemente da finalidade que você atribuir a esses objetos, confira, logo abaixo, uma seleção de 12 amuletos correspondentes a cada signo solar, capazes de impulsionar positivamente o seu destino.

12 amuletos para cada um dos signos do zodíaco

A utilização de talismãs representa uma tradição antiga que perdura através das eras. Assim, sua conexão com os 12 signos zodiacais proporciona uma perspectiva cativante de amparo e direcionamento. A seguir, você desvendará qual amuleto é mais adequado para o seu signo, compreendendo de que maneira ele pode moldar a sua trajetória. De colares a gemas, de conchas a até ferraduras, cada um dos 12 talismãs selecionados possui uma propriedade e significado único para cada integrante do zodíaco.

Áries (21/03 a 20/04) – A pepita de ouro

Os arianos são reconhecidos por sua ousadia e resolução. Seu talismã, a pepita de ouro, representa um mineral sólido e resistente, que brilha intensamente, simbolizando a firmeza necessária para enfrentar desafios sem se quebrar.

Touro (21/04 a 20/05) – O elefante

Taurinos são conhecidos por sua estabilidade e determinação. O elefante, em pequenas esculturas, reflete a busca gradual por equilíbrio, assim como esse majestoso animal conquista seu espaço de forma serena e segura.

Gêmeos (21/05 a 20/06) – Chaves e colar de cadeado



Geminianos são reconhecidos por sua mente ágil e habilidade com as palavras. O ato de girar chaves nas mãos e o uso de um colar de cadeado representam clareza mental e a capacidade de escolher as palavras certas para abrir portas.

Câncer (21/06 a 22/07) – Estrelas e constelações

Os cancerianos são influenciados pela Lua e pelas estrelas. As estrelas e constelações são seus talismãs, elevando suas habilidades intuitivas e especiais, que tornam esse signo único.

Leão (23/07 a 22/08) – O sol

Os leoninos são regidos pelo sol, e sua energia brilha intensamente. Quadros que representam o sol iluminam seus espaços, lembrando-os de brilhar e se destacar onde quer que estejam.

Virgem (23/08 a 22/09) – A coruja

Pessoas de Virgem compartilham a visão precisa de uma coruja. Um chaveiro é seu talismã, favorecendo sua postura crítica e organizada diante de desafios.

Libra (23/09 a 22/10) – Pingente de coração

Librianos são apaixonados e valorizam a justiça. Um delicado pingente de coração estimula sua prudência e ajuda a priorizar o que realmente importa.

Escorpião (23/10 a 21/11) – Ferradura de metal

Escorpianos são conhecidos por sua determinação e intensidade. Uma ferradura de metal fixada na parede é seu talismã, simbolizando autoconfiança e o desejo de liberdade.

Sagitário (22/11 a 21/12) – O besouro

Os sagitarianos são aventureiros e se transformam ao longo da vida. O besouro, que passa por metamorfoses, reflete sua busca constante por novas experiências e alegria na vida.

Capricórnio (22/12 a 20/01) – A tartaruga

Capricornianos são resistentes e persistentes. A energia da tartaruga, que caminha a passos lentos, simboliza a busca por um futuro estável e a sabedoria de evitar escolhas passageiras.

Aquário (21/01 a 19/02) – O anjo da criatividade

Aquarianos têm uma alma criativa. Seu talismã é um mensageiro dos céus, lembrando-os de sua capacidade única de criar e inovar.

Peixes (20/02 a 20/03) – A concha do mar

Piscianos são sonhadores e espirituais. Sua ligação com a calmaria do mar é representada pela concha, refletindo o espírito tranquilo e sonhador desse signo.