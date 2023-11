Os Bears conquistam uma valiosa vitória em casa contra os Panthers, os problemas de Bryce Young continuam

D’Onta Foreman correu para um touchdown e o Chicago Bears aumentou sua chance de ser a primeira escolha do draft, derrotando o Carolina Panthers16-13 sobre Quinta à noite.

O confronto no horário nobre entre times entre os cinco últimos colocados da NFL proporcionou tanto drama quanto o esperado. Mas Chicago (3-7) fez jogadas suficientes para sair com a vitória.

O Ursos também aumentou suas chances no Escolha nº 1 porque eles têm Carolina primeira rodada em 2024. Eles adquiriram a escolha junto com Moura durar Marchar para a seleção principal deste ano.

O Panteras (1-8) estão empatados com Arizona – que joga em Atlanta Domingo – pelo pior registo do NFL.

Os Panteras não conseguiram empatar no final do 4º período

Capataz deu o Ursos a 16-10 liderar no terceiro quarto com um Corrida de 4 jardas.

Chicago estava agarrado a uma vantagem de três pontos com 1:40 permanecendo quando Carolina Eddy Pineiro tentou um Gol de campo de 59 jardas. A bola caiu bem curta.

Moura capturado cinco passes para 58 jardas contra seu ex-time.

Novato Tyson Bagent jogou para 162 jardas em sua quarta partida consecutiva com Justin Fields afastado dos gramados por causa de um polegar direito deslocado.

O novato não draftado da Divisão II Universidade Pastor em West Virginia não vi receptores abertos às vezes e completou 20 de 33 passesdepois de jogar três interceptações e perdendo um fumble na semana passada em uma derrota em Nova Orleans.

CarolinaIhmir Smith-Marsette retornou um punt 79 jardas para um touchdown no primeiro quarto.

Mas Bryce Jovemsaindo de seu pior jogo como profissional, teve outra experiência difícil.

O Escolha nº 1 do draft este ano, ele foi 21 de 38 para 185 jardas com um Classificação 68,4depois de jogar três interceptações e tendo dois retornados para pontuação em uma derrota para Indianápolis.

Adam Thielen capturado seis passes para 42 jardase a Panteras caiu para 0-5 na estrada.

O Ursos pegou um 16-10 liderar no meio do terceiro em um Corrida de 4 jardas por Capataz – que passou a última temporada com Carolina – para encerrar um drive de 38 jardas depois de imobilizar o Panteras profundamente em seu próprio território.

Chicago optei por não tentar um Conversão de 2 pontos subir às sete.

Carolina teve uma grande oportunidade no final do terceiro, assumindo no Chicago 40 depois Trenton Gil deu um chute.

O Panteras foi empurrado 20 jardas para iniciar a corrida por causa de penalidades consecutivas, então chegou às 20 jardas antes Pineiro chutou um field goal para fazer o jogo de três pontos no início do quarto.

Smith-Marsette brilha contra o ex-time

O Panteras liderado 10-9 no intervalo, embora os Bears os tenham superado em 205 jardas para 97. Chicago disputou 42 jogadas, mas se contentou com três gols de campo por Cairo Santos.

Smith-Marsetteque disputou a última temporada em Chicagodeu o Panteras a 7-0 liderou no primeiro quarto, quando retornou um punt de 79 jardas para um touchdown. Ele quebrou um tackle de Josh Blackwellcortou pelo meio e usou um movimento de hesitação para passar pelo apostador Trenton Gil para seu primeiro retorno de TD na carreira.

Chicago respondeu com um Gol de campo de 54 jardas por Santos.

Ex-UrsoPineiro chutou um 33 jardas no início do segundo quarto para torná-lo um jogo de sete pontos.

Santos chutou mais dois field goals, acertando um 36 jardas faltando pouco mais de três minutos e um 39 jardas conforme o tempo expirou, para torná-lo um jogo de um ponto.