Os Cavaliers de Donovan Mitchell derrotam os Warriors e fazem com que Draymond Green seja expulso

Donovan Mitchell tenho o melhor de Estado Dourado e Draymond Verdeterminando com 21 pontos, sete rebotes, cinco assistências e duas roubadas de bola em uma noite em que Green foi expulso, e Cavaliers de Cleveland vencer o Guerreiros 118-110 no sábado.

Stephen Curry marcou 30 pontos para liderar o Warriors, que perdeu o atacante Green aos 6:23 do terceiro quarto com oito pontos, cinco rebotes e quatro assistências.

Draymond Green admite que já odeia Victor WembanyamaParker Johnson

Green empurrou Mitchell com o ombro e o mandou para fora de campo quando o Cleveland Caris LeVert dirigiu para uma bandeja. Então, quando Green trouxe a bola para o meio da quadra momentos depois, Mitchell o perseguiu e instigou uma interação acalorada – e Mitchell foi marcado por uma falta pessoal.

LeVert marcou 22 pontos e Dario Guirlanda contribuiu com 19 pontos, seis rebotes, quatro assistências e cinco roubadas de bola. Evan Mobley somou 19 pontos e mais dois dos 13 roubos de bola de seu time, o melhor da temporada, em uma das atuações mais equilibradas do Cleveland até agora nesta temporada.

Sem mencionar sua primeira vitória em casa dos Warriors desde 14 de março de 2014, e a primeira vitória na série desde 2008-09. Cleveland conquistou uma vitória por 115-104 em casa no último domingo.

Steph Curry está em alta

Curry fez 10 jogos consecutivos com quatro ou mais arremessos de 3 pontos no início da temporada, a primeira vez que isso foi feito em NBA história de acordo com Estatísticas e informações da ESPN.

Curry, que marcou 17 pontos no primeiro tempo enquanto os Warriors perdiam por 68-52 no intervalo, também se tornou o 35º jogador na história da NBA a alcançar 22.000 pontos na carreira.

Depois que a cesta de 3 pontos de Green faltando 7:01 para o final do primeiro tempo colocou o Golden State em 40-38, o Cavs respondeu com uma explosão de 14-2 nos 3:04 seguintes para forçar um tempo limite do Warriors.

Treinador dos Guerreiros Steve Kerr desafiou sua equipe a fazer melhor ao interromper o jogo de transição – inspirado um dia depois de assistir seu filho, Nicolauconquistou sua primeira vitória guiando o G-League Santa Cruz Warriors.

Kerr reconheceu que gritou com os árbitros algumas vezes.

“Foi um grande momento para ele e, como pai, não poderia estar mais orgulhoso”, disse Kerr.

O Golden State pegou cinco de seus 15 rebotes ofensivos aos 4:52 do primeiro quarto – um ponto de ênfase vindo do técnico dos Cavaliers JB Bickerstaff.

Green fez sua primeira técnica da noite faltando 7:46 para o intervalo. Ele agora tem três recordes de equipe na temporada.

A SEGUIR

Cavaleiros: Visita Sacramento na noite de segunda-feira.

Guerreiros: Hospedar Lobos de madeira no domingo para completar o jogo consecutivo em casa.