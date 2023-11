Os chefões da Disney estão tentando descobrir como consertar o navio MCU

Disney os executivos colocam seus chapéus pensantes. Com os mais novos filmes e séries do Universo Cinematográfico Marvel com desempenho abaixo do esperado, os próximos passos serão decisivos para a empresa.

O retiro anual de setembro de Estúdios Marvel’ alto escalão, liderado por Kevin Feigecostumava ser uma reunião para celebrar o sucessos dos últimos 12 meses. Este ano, pelo contrário, o stress e a ansiedade eram palpáveis ​​no ambiente, segundo uma fonte interna que falou ao jornal de entretenimento, “Variedade.”

Entre o prioridades da empresa está encontrando uma maneira de resolver a confusão causada pela situação jurídica do ator Jonathan Majorscujo julgamento por violência doméstica está previsto para começar em novembro.

O enredo de Fase 5 do UCM girava em torno do personagem “Kang, o Conquistador,” jogado por Maiorais e quem já vimos em “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” e na segunda temporada do Disney+ Series, “Loki”.

Sem um plano definido, Maravilha sugeriu opções como a introdução de um novo antagonista para Fase 5 ou reformular o intérprete de “Kang.” Nenhuma das opções foi considerada ideal, mas é sabido que Feige não tem medo de fazer uma curva brusca no leme para levar o navio a um bom porto.

O declínio da receita e classificações do MCU

As receitas de bilheteria do mais recente UCM os filmes não têm sido como de costume, enquanto algumas das séries lançadas em Disney+ não tiveram a recepção esperada pelo público.

Embora “Guardiões da Galáxia Vol. 3” arrecadado US$ 845,6 milhões na bilheteria, “Mania quântica.”“mal consegui US$ 476 milhões. Comparado com “Vingadores: Ultimato”US$ 2,8 bilhõesos problemas parecem óbvios.

No futuro, o panorama não parece nada promissor, já que para seu próximo lançamento, “As Maravilhas”, a empresa espera que a arrecadação do fim de semana de inauguração seja apenas US$ 75-80 milhõescontra o US$ 185 milhões“Doutor Strande no Multiverso da Loucura” alcançou.

Alguns especulam que a sucessão interminável de filmes de super-heróis real por Maravilha e seu rival, DC Comicssaturou o público, que busca outros gêneros para se refugiar.

Outros, por sua vez, consideram que da Disney vontade de manter sempre um Maravilha produto nas telas grandes ou pequenas trouxe uma queda na qualidade, que o público está punindo fechando suas carteiras aos produtos da empresa.

O declínio na qualidade no MCU

Tanto o público como os críticos puderam testemunhar um declínio na qualidade do Maravilha filmes e séries. Imagens geradas por computador (CGI), em particular, têm deixado muito a desejar em séries como “She-Hulk. Advogada” e “Quantumania” em si.

Embora os dedos tenham sido inicialmente apontados aos responsáveis ​​pela efeitos especiais (VFX), estes últimos se defenderam dizendo que cronogramas e prazos impossíveis lhes foram impostas.

A constante mudanças nas datas de lançamento também não ajudaram. Este ano, a empresa decidiu atraso a data de lançamento de “As Maravilhas” para novembromas avançado “Quantumania” para Fevereiropara não perder o slot.

A fonte que conversou com Variedade garantiu que a mudança era para salvar “As Maravilhas”, qual é o MCUs esses anos poste de tendaao custo de “Quantummania.”

Diante desse cenário, os trabalhadores da Efeitos visuais da Marvelramo do estúdio dedicado a estas tarefas, decidiu sindicalizar. Este movimento causou um efeito cascata em todo a industriacujas consequências só serão visíveis quando for demasiado tarde.