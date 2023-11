Os companheiros de equipe de Adam Johnson prestam homenagem emocionante em seu primeiro jogo desde sua morte

Ta trágica morte de Adam Johnson lançou uma grande sombra sobre o hóquei no gelo e em seu primeiro jogo de volta desde o incidente, Panteras de Nottingham prestou uma emocionante homenagem ao seu companheiro de equipe e amigo.

Johnson tinha 29 anos quando faleceu como resultado de seu pescoço ter sido cortado pela parte inferior do patim de gelo de um oponente, no que geralmente é considerado um acidente estranho, enquanto outros veem Matt Petgraveé um ato deliberado ou, pelo menos, um ato sem destruição.

Os Panteras voltaram ao gelo pela primeira vez na noite de sábado, quando enfrentaram o Tempestade em Manchester.

Naturalmente, foi uma situação extremamente emocionante e o clube prestou homenagem “para celebrar a vida de Adam e a pessoa notável que ele foi”. Deu a 10 mil torcedores a chance de homenagear com um minuto de aplauso aos 47 minutos – uma referência à camisa 47 de Johnson, que será aposentada pelo clube.

Jogadores e torcedores prestam homenagem

Antes do início da partida, os jogadores de ambos os times se reuniram em círculo e bateram os tacos no gelo enquanto a multidão gritava o nome de Johnson e batia palmas.

A tela acima do gelo apresentava Johnson‘ e tinha as palavras ‘para sempre nossos 47’. Sua família não estava no jogo, mas sintonizou em sua casa, em Minnesota.

Do outro lado deste trágico acontecimento, Matt Petgraveo jogador de hóquei do Sheffield Steelers que cortou fatalmente Adam Johnson no pescoço com seu skate no dia 28 de outubro foi aplaudido pelos mais de 8 mil torcedores que estiveram na Utilita Arena em Sheffield para testemunhar sua vitória por 2 a 1 sobre o Sheffield Steelers contra Chama de Coventry.

A polícia anunciou que um homem foi preso e muitos agora acreditam que seja Petgrave.

“Os detetives prenderam hoje (terça-feira, 14 de novembro) um homem sob suspeita de homicídio culposo. Ele permanece sob custódia policial neste momento”, dizia um comunicado. “No sábado, 28 de outubro, Adam, de 29 anos, ficou gravemente ferido durante um jogo entre Nottingham Panthers e Sheffield Steelers e, infelizmente, mais tarde foi declarado morto no hospital.

“Um exame post-mortem confirmou que ele morreu em consequência de uma lesão fatal no pescoço.”

Como foi o skate dele que causou o ferimento, é provável que estejam discutindo sobre Petgrave. Mas de qualquer forma, o homem foi libertado sob fiança.