Os companheiros de equipe próximos de Corey Perry falam sobre sua situação de má conduta com o Chicago Blackhawks

Blackhawks de Chicago ASA esquerda Nick Foligno falou sobre a dificuldade de processar a má conduta de Corey Perry e sua saída da equipe.

Depois do jogo de terça-feira em que o Chicago Blackhawks venceu o Seattle Kraken por 4-3 Foligno disse que é um momento difícil e ninguém quer ouvir esse tipo de notícia.

“Todos nós nos preocupamos com Corey, mas você sabe que entendemos que existe um padrão que seremos mantidos e todos temos que entender isso e seguir em frente. Portanto, é um dia muito difícil para todos nós.”

“Temos que saber disso e eu entendo que há um padrão que devemos seguir, você sabe, não é um dia normal e não é um dia fácil para nenhum de nósé um cara com quem nos importamos, é um dia difícil.”

Melanie Bedard em meio a escândalo sobre suposto caso com Corey Perry

Ao longo da semana, circularam rumores nas redes sociais de que o veterano do Chicago Blackhawks Corey Perry teve um breve relacionamento com Melanie Bedardmãe do jogador do Hawks Conor Bedard.

Kyle Davidsono gerente geral da equipe, garantiu que a saída de Corey Perry não tem nada a ver com os rumores sobre seu relacionamento com Melanie Bedard.

Nem Melanie nem Connor fizeram qualquer declaração sobre o assunto. Porém, só na quarta-feira foi descoberto que o perfil de Melanie no Instagram havia desaparecido.

Sem mais comentários dos envolvidos, a mídia especula que Bedard está tentando se distanciar do centro do escândalobem como o assédio e os insultos de estranhos nas redes sociais.

Quem é Melanie Bedard?

Em 17 de julho de 2005, Tom Bedard e Melanie Bedard deram à luz Connor em North Vancouver, Canadá. Desde então, Melanie tem sido a melhor “mãe do hóquei”.

O centro Blackhawks tem um relacionamento próximo com sua mãeque fez o sacrifício de se mudar apenas para beneficiar sua carreira no hóquei.

Este é um dos rumores virais mais estranhos do esporte, onde os envolvidos e o esporte, neste caso a NHL, perdem. A NHL Players Association está analisando o assunto.