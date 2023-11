Os Eagles revelam a verdade por trás do polêmico vídeo de uma figura política sendo removida do estádio após exibir uma bandeira de Israel

Aé o NFL comemora Saudação ao serviço mês em toda a liga, um bandeira tornou-se o centro das atenções, mas talvez não a bandeira que você imagina.

Durante o Dallas Cowboys contra Filadélfia Eagles jogo no domingo em Filadélfiaum homem foi removido à força Campo financeiro de Lincoln depois que ele exibiu um metade Israel, metade bandeira dos EUA fora de sua caixa.

Isso resultou em reação contra os Eagles e a NFL por não permitirem que o homem, um Corretor de poder político democrata chamado George Norcrosspara expressar suas opiniões políticas em meio à contínua guerra em Israel.

Em um comunicado, Norcross disse que estava “removido à força e agredido” pela equipe dos Eagles por não remover sua bandeira. Ele observou a posição pública dos Eagles e da NFL sobre outras questões sociais, como a guerra na Ucrânia, como um duplo padrão em comparação com seu tratamento.

As políticas do estádio dos Eagles “proíbem expressamente que sinalização contendo qualquer tipo de mensagem não relacionada ao jogo seja pendurada no estádio”.

Águias ‘articulam os fatos’ em declaração oficial sobre incidente com a bandeira de Israel

O Eagles divulgou um comunicado oficial isso esclareceu que a retirada de Norcross do jogo foi na verdade por seu comportamento com a equipe do estádio, e não pela presença da bandeira.

“Remoção do Sr. Norcross do estádio não teve nada a ver com o conteúdo de seu signo”, dizia o comunicado. “Sr. Norcross foi expulso do estádio somente após seu abuso contra vários funcionários do estádio contínuo,”

No comunicado, os Eagles também reafirmaram uma declaração anterior da equipe que condenava os ataques do Hamas contra Israele lamentou a perda de vidas inocentes no conflito.