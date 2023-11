Os Eagles trollam Travis Kelce e Taylor Swift em paralisação e depois conquistam a vitória em Kansas City

Jason Kelce e D’André Swift saiu do túnel como um par saindo do Estádio Ponta de Flecha túnel antes do Monday Night Football. Está longe de ser incomum que os running backs tenham um ótimo relacionamento com seu atacante, mas os sorrisos em seus rostos deixaram claro que não foi uma coincidência.

Os Eagles trazem ‘Kelce and Swift’ no Arrowhead Stadium no último movimento de troll@JClarkNBCS

Os nomes nas costas de suas camisetas, ‘KELCE’ e ‘SWIFT’, obviamente combinam perfeitamente com o novo romance mais famoso do mundo: Travis Kelce e Taylor Swift.

O irmão Kelce de Philly mostrou apoio em partes iguais e piadas sobre o romance florescente de seu irmão com a estrela da música. Mas ainda sem vencê-lo em um jogo (Jason estava 0-3 contra Travis), tudo estava na mesa. A mudança acabou funcionando, com os Eagles conseguindo uma vitória dramática no Arrowhead Stadium.

Quedas e reviravoltas foram a queda dos Chiefs no MNF

Apesar da defesa de Kansas City ter feito um jogo estelar, o fumble de Travis Kelce e as quedas de Marquez Valdes-Scantling e Justin Watson provaram ser sua ruína.

O Kansas City Chiefs agora tem 26 quedas, o recorde da liga.

Os Chiefs foram eliminados no segundo tempo pelo terceiro jogo consecutivo, desta vez pelos Eagles no tão aguardado Super Bowl revanche, também conhecido como Tigela Kelce. Apesar do jogo consistente da defesa do Chiefs, Jalen Hurts e sua equipe se recuperaram de uma desvantagem de 10 pontos para uma vitória por 21-17 em Estádio Ponta de Flecha.