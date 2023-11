Os encontros de Miley Cyrus, Demi Lovato e Goldie Hawn com alienígenas: brilhava em amarelo

Mqualquer pessoa, mesmo os mais profissionais, assegura que é impossível estarmos sozinhos neste mundo e embora ainda não tenhamos nenhuma evidência que o justifique, são muitas as figuras públicas que se aproximaram do que se supõe ser um extraterrestre experiência.

São momentos que não conseguem explicar com fatos que acontecem na Terra.

Em muitas ocasiões, técnicos e até atores e atrizes que trabalharam em obras relacionadas com a temática do terror ou da ficção científica, confirmaram que viveram experiências fora do lugar, sensações nunca antes experimentadas, mas há figuras públicas, sem qualquer interesse em fazer lucrar com esses fatos, como Miley Cyrus, Demi Lovato e Goldie Hawnque avistaram presenças extraterrestres.

Uma das histórias mais interessantes ouvidas é a de Hawna atriz estrelando ‘Cactus Flower’, e é que depois de acordar de um cochilo no carro de um amigo, um “som agudo” soou lá fora.

“Vi duas ou três cabeças de formato triangular, de cor prateada, com uma fenda em vez de boca, um nariz minúsculo e sem orelhas”, explicou o artista americano em um podcast.

Na verdade, ela vivenciou tanto o momento que saiu dele.

“Foi como sair de um campo de força”, acrescentou ela.

Miley Cyrus não olha mais para o céu da mesma maneira

Outro dos casos a ter em conta e que guarda uma grande história é o de Demi Lovato.

A cantora e atriz teve contato próximo com seres extraterrestres, chegou a ver nosso planeta de longe e foi convidada para o dela.

“Saí correndo do meu quarto e estava flutuando acima da Terra”, lembrou ela.

“E então, de repente, eles disseram: ‘Você quer ver nosso planeta?’ E então fui para este planeta rosa e roxo que nunca tinha visto antes.”

Embora tenha feito uma série documental sobre o assunto, ela não guarda mais as postagens que compartilhava.

Miley Cyrus expressou muito bem na revista com Rick Owens que um dia, enquanto olhava para o céu, ela viu um OVNI que “brilhava amarelo”.

“O que realmente me deixou tremendo foi olhar nos olhos de algo que não conseguia entender direito”, expressou a cantora de ‘Wrecking Ball’ e também confirmou que não foi a única que viu.

“Havia alguns outros carros na estrada e eles pararam para olhar também.”