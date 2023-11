Os EUA derrotaram Trinidad por 3 a 0 na primeira mão das eliminatórias da Copa América, com Pepi, Robinson e Reyna marcando no final

Ricardo Pepi, Antonee Robinson e Gio Reyna marcou gols no final em um intervalo de 7 minutos e 23 segundos, liderando o Estados Unidos sobre Trinidad e Tobago 3-0 na noite de quinta-feira na abertura de uma série de duas mãos por uma vaga no próximo ano Copa América.

Bebê entrou aos 66 minutos e colocou os EUA na frente aos 82 com um chute de ângulo após passe de Robinson.

Robinson dobrou a vantagem aos 86 minutos com um chute de longa distância com o pé esquerdo que desviou de Alvin Jones e ultrapassou o goleiro Denzil Smith, e Reyna marcou seu terceiro gol em duas partidas aos 89, após um toque rápido de Folarin Balogun.

A segunda etapa do total de gols Liga das Nações da CONCACAF a série das quartas de final é segunda à noite em Trinidad, onde o Americanos teve a vaga negada na Copa do Mundo de 2018, com derrota por 2 a 1 em outubro de 2017.

Os EUA tiveram uma vantagem masculina depois Noé Pó, um meio-campista do Trinidad, de 25 anos, de Edison, Nova Jersey, foi expulso aos 38 minutos. Powder recebeu seu segundo cartão amarelo por balançar uma perna e tropeçar em Weston McKennie por trás.

Mas com a falta dos americanos do 11º lugar Christian Pulisic, Tim Weah e Tyler Adams por causa de lesões, eles lutaram contra o No. 99 Trinidad, apesar de 75% de posse de bola no primeiro tempo. Os americanos superaram os Soca Warriors por 7 a 0 no intervalo, mas não acertaram o gol.

O árbitro jamaicano Oshan Nation inicialmente marcou pênalti aos 60 minutos, quando o zagueiro Daniel Phillips deslizou por trás para McKennie na área, mas a decisão foi revertida após uma análise de vídeo do canadense Drew Fisher.

A segunda mão será no Estádio Hasely Crawford, em Port-of-Spain, 34 anos e um dia depois do gol de Paul Caligiuri naquele estádio ter levado os EUA à vitória por 1 a 0 sobre os Soca Warriors e à primeira participação dos americanos na Copa do Mundo em 40. anos. Cerca de 32 quilômetros ao sul de Couva, Trinidad venceu os EUA em 2017 e encerrou a seqüência consecutiva de Copas do Mundo dos americanos em sete.