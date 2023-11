Os fãs da NBA estão furiosos porque Josh Giddey jogou contra o Philadelphia 76ers

NBA fãs expressam descontentamento com o Trovão da cidade de Oklahoma permitindo jogador Josh Giddey para participar do jogo de sábado em meio a investigações em andamento sobre alegações de relacionamento com uma menor de idade.

Apesar da NBA estar investigando o assunto, o Trovão não tomaram medidas disciplinares contra Giddey21 anos, e permitiu que ele jogasse contra o Filadélfia 76ers.

“Ele está disponível para jogar, vai jogar, não houve mudança de status do ponto de vista do basquete, ainda não tenho comentários sobre mais nada”, disse o técnico. Mark Daigneault disse.

“Apenas com as informações que temos neste momento, essa é a decisão que tomamos. Na verdade, nem é uma decisão, para ser honesto com você. Obviamente, é um assunto da liga neste momento, então a bola está do lado deles. naquilo.”

Os fãs estão furiosos

As plataformas de mídia social, especialmente o Instagram, apresentam debates de fãs comparando esta situação com as recentes investigações da NBA.

“Uau. Eles deveriam colocá-lo no banco até que a investigação terminasse”, escreveu um usuário.

Outro usuário adicionou: “”Kyrie postou um filme que AINDA ESTÁ DISPONÍVEL na Amazon e quase perdeu a carreira, Giddey f *** da menor e está jogando hoje … Merda, cara.”

A liga está investigando alegações de que Giddey teve um relacionamento com uma menor de idade, apoiado por fotos e vídeos online. Ambos Giddey e Trovão treinador Daigneault se recusou a comentar as alegações durante o treino de sexta-feira.

“Eu entendo a pergunta, obviamente, mas não há mais comentários no momento.” Giddey disse aos repórteres.

“Entendi a pergunta, pessoal, entendo perfeitamente que vocês queiram saber sobre isso, mas por enquanto não tenho nada a dizer.”