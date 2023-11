Os fãs de Taylor Swift enlouquecem depois que Travis Kelce briga contra os Raiders

Durando o Chefes de Kansas City‘vitória de retorno contra o Invasores de Las Vegas, Travis Kelce demonstrou seu espírito de equipe ao intervir em uma briga envolvendo o cornerback Amy Robertson e Chefes receptor amplo Arroz Rashee.

O incidente ocorreu quando Roberto parecia colocar peso excessivo Arroz depois de uma jogada ofensiva. Kelce interveio para apoiar seu companheiro de equipe, enfrentando o confronto de Roberto e outro Invasores jogador.

“A maneira como ele jogou um homem inteiro de cima de seu companheiro de equipe com o que parecia ser uma leve cutucada… caramba”, um Taylor Swift fã escreveu.

Outro fã acrescentou: “Eu não quero ouvir’travis kelce você pode lutar mais.”

Fazendo história com os Chiefs

Apesar da briga em campo, Kelcetornou-se o tight end mais rápido a atingir 11.000 jardas. Antonio Portões e Jason Wittenque estão abaixo Kelce na lista, alcançaram o mesmo marco em 201 e 202 jogos, respectivamente.

Apesar de superar Tony González nas 10.000 jardas de recepção mais rápidas, Kelce está atualmente em quarto lugar na lista do maior número de jardas recebidas por um tight end.

O Chefes de Kansas City comemorou a conquista de Kelce no Instagram, e sua namorada, Taylor Swiftexpressou seu apoio curtindo a postagem.

O Chefestreinado por Andy Reidgarantiu a vitória, marcando ReidA 125ª vitória de Na carreira com o time e tornando-o o primeiro técnico da NFL a alcançar essa distinção com dois times. O Chefesperdendo por 14 a 0, se recuperou para vencer por 31 a 17, com Patrick Mahomes passando para 298 jardas e dois touchdowns.