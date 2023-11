Os fãs debatem o ‘problema’ do futuro filho de Taylor Swift e Travis Kelce: ele seria como Troy Bolton ou Archie Andrews?

Taylor Swift os fãs estão entusiasmados com seu relacionamento com a estrela da NFL Travis Kelce e acredito que o casal está caminhando para o casamento e a constituição de uma família.

Os dois recentemente levaram seu relacionamento para o próximo nível quando Kelce ingressou Rápido na Argentina, conhecendo seu pai e recebendo demonstrações públicas de carinho durante suas apresentações.

Uma fonte do Deux Moi afirma que Rápido e Kelce estão prestes a se casar e ter filhos, levando os fãs a expressarem entusiasmo e expectativa pelo futuro do casal de celebridades nas redes sociais.

“Taylor e Travis vão se casar e ter filhos. Marque minhas palavras”, observou a fonte.

Reação dos fãs de Swift

Os fãs reagiram com entusiasmo Rápido e Kelcerelacionamento. Muitos estão expressando entusiasmo e “tontura” com a cantora e seu novo namorado, interpretando seu comportamento afetuoso no fim de semana como uma indicação de um futuro promissor juntos.

” Taylor Swift e Travis Kelce terá um filho que dirige a NFL”, escreveu um usuário no X.

Troy Bolton jogava basquete e fazia teatro; Archie Andrews jogou futebol americano e fez música. Vocês precisam parar de comparar o filho hipotético de Taylor Swift e Travis Kelce com o garoto branco errado. ? Chilly WildHeart (@ChillyWildHeart) 12 de novembro de 2023

“5’11 Taylor Swift com atleta como resistência e ritmo de trabalho. 6’5 Travis Kelce e seu atletismo e inteligência no futebol. Uma combinação perigosa.”

Outro acrescentou: “Alguém disse que se Taylor e Travis se casar e ter filhos, seus filhos terão os mesmos problemas que Troy Bolton.”