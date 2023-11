Os fãs do Bills acusam os Broncos de trapacear no jogo de segunda à noite da semana 10

Tele Denver Broncos estão mais uma vez no centro das atenções na NFL. Notas de búfalo fãs acusaram o Broncos de trapacear para ganhar um último minuto Vitória por 24-22 na semana 10 Jogo de segunda à noite.

Denver conquistou sua terceira vitória consecutiva graças a Will Lutz Field goal de 36 jardas faltando quatro segundos para o final. No entanto, após a derrota, detetives da internet expuseram a alegada decepção.

Em um close do titular Riley Dixon mão, uma mancha marrom é visível nas costas da mão direita. De acordo com Contas fãs, disseram que a mancha seria de uma substância conhecida como “Aderência de Aranha.”

A substância é um tipo de cola usado por levantadores de peso e cadeira de rodas atletas para obter uma melhor aderência. Por esta razão, MLB já proibiu a substância e, embora o NFL não se pronunciou sobre o assunto, é proibido o uso de materiais similares, como “Stickum.”

Prova do crime

Além do fato de ser não conhecido o que causou a mancha Dixon mão, aparece apenas nas costas da mão. Apesar disso, Contas fãs e alguns meios de comunicação estão perguntando NFL para investigar o caso.

Contas as suspeitas dos fãs baseavam-se no fato de que Lutz tinha acabado de perder uma tentativa de 41 jardas. No entanto, o Contas foram penalizados por terem 12 homens em campo, então Lutz fez outra tentativa, cinco metros mais perto dos postes.

“Tenho certeza de que isso realmente os ajudou no segundo chute Contas preparado para eles”, disse um X usuário, enquanto outros apenas se perguntam se o suposto uso de “Aderência de Aranha” seria jurídico.

As contas chegaram com vantagem

O Contas era o favorito para o duelo disputado em sua casa, Estádio de destaquechegando com um recorde de 5-3, enquanto o Broncos estavam 3-5, depois de um primeiro terço desastroso da temporada.

Fãs esperados Búfalo ter um jogo tranquilo, mas uma série de lapsos estratégicos, incluindo o erro que deu Denver vida, custou-lhes a vitória.

Diante disso, muitos torcedores estão ligando para o técnico Sean McDermott para contabilizar. Asseguram que uma melhor execução teria evitado uma derrota, independentemente da alegada trapaceando.