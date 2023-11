Os fãs dos Chiefs culpam Taylor Swift pelo mau jogo de Travis Kelce contra os Eagles: “Taylor está arruinando este homem”

Travis Kelce teve uma atuação bastante discreta no Segunda-feira à noite jogo entre os Chefes de Kansas City e a Filadélfia Eagles. As sete recepções do tight end para 44 jardas e um touchdown não deixaram ninguém feliz, mas os fãs já têm um culpado: Taylor Swift.

Foi uma noite de altos e baixos para Kelce: Ele marcou uma vez para dar a vantagem ao seu time no intervalo, mas um passe destinado a ele também foi interceptado. Ele teve poucas recepções, mas empatou um time duplo que deu o Chefes receptores mais espaço.

No entanto, por um extremidade apertada que tem fãs acostumados Mais de 100 jardas jogos e presença constante na end zone, “sutil” não é suficiente.

Pior ainda, as estatísticas mostram que quando Rápido participou Cidade de Kansas jogos nesta temporada, a média do namorado dela 108 jardas por jogo, enquanto seu desempenho cai para apenas 41,8 jardas por jogo quando ela não está presente.

Fãs apontam o dedo para “Tay Tay”

Depois Kelce’s mau desempenho e Chefesderrota por 17 a 21 para o Águiasos fãs foram lapidares: “Taylor Swift está arruinando esse homem”.

“Kelce antes de Taylor Swift nunca se atrapalharia com isso”, observou mais um, embora a interceptação não tenha sido totalmente Travis’ culpa: Cornerback Bradley Roby bateu a bola antes Kelce alcançou-o, enviando-o para as mãos dos Eagles’ Nicolau Morrow.

Mas os fãs não perdoaram: “Rápido em sua mente”, disse mais um após a interceptação. “Estou culpando Taylor Swift para este aqui”, “Esse cara está tão lavado… onde está Taylor em,” e “Kelce não tem sido o mesmo desde que ele namorou Taylor Swift”, foram mais algumas reações após a peça.

Outros não perderam a oportunidade de provocador o casal do momento com comentários como: “Essa foi uma rápido soco”, “Sacuda” ou “O Taylor Swift efeito.”

E onde estava Taylor?

Este fim de semana, Rápido realizou uma série de concertos em Brasil como parte da etapa internacional dela “Turnê Eras.” O último show estava previsto para acontecer Domingoe foi dito que a cantora faria um retorno relâmpago chegar a tempo para o jogo.

No entanto, um incidente em que um fãfaleceu antes do evento devido à má organização e às altas temperaturas no Rio de Janeiro forçado Taylor e os organizadores adiarem o concerto para Segunda-feira.

Por isso, Rápido estava preso em Brasile Kelce perdeu sua musa nas caixas em Estádio Ponta de Flecha. Agora, os fãs estão se perguntando como Travis realizará um tour que terá quase 90 programas e duram quase um ano.