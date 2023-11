Os fãs dos Eagles comemoram o aniversário de Jason Kelce durante seu casamento na bagageira

PO pivô do Hiladelphia Eagles, Jason Kelce, completou 36 anos no domingo, e dois fãs que realizaram um casamento na bagageira no Lincoln Financial Field fizeram questão de celebrá-lo, com a noiva vestindo sua camisa.

O casal se casou no estacionamento do estádio antes do jogo em casa dos Eagles contra o rival Dallas Cowboys. A maioria dos presentes usava roupas da Filadélfia, mas a noiva com a camisa de Kelce pendurada sobre o vestido de noiva roubou a cena.

Rob Rittner, o noivo, vestiu uma camisa Fletcher Cox em uma cerimônia que incluiu uma florista, um oficiante e muito amor.

Brooke Rittner, a noiva, ficou em êxtase durante as festividades e até gritou “sim” a plenos pulmões.