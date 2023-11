Os fãs não vão perdoar Matt Petgrave e mostrar outro vídeo mostrando ele sendo um jogador sujo

AQuase três semanas depois, o clima para Matt Petgrave não ficou mais suave por seu papel na morte do Panteras de Nottingham‘ Adam Johnson em uma competição britânica de hóquei no gelo.

Petgravejogando pelo Sheffield Steelersteve uma colisão no gelo com o jogador de 29 anos e quando ele pareceu perder o equilíbrio, chutou Johnson na garganta. O resultado foi uma artéria carótida cortada para o centro americano, que já jogou pelo Pinguins de Pittsburgh na NHL.

O vídeo mostra as faltas de Matt Petgrave no hóquei no gelo… ‘prova que ele é um jogador sujo’

Depois de tentar se livrar do ferimento chegando ao banco médico, ele desabou no gelo e mais tarde morreu devido ao ferimento e o mundo reagiu com desgosto e raiva ao incidente, com esta última emoção ainda sendo direcionada para Petgrave.

Acontece depois de um momento de silêncio e de um minuto de aplausos no ladrões jogo na Utilita Arena em 12 de novembro. Alguns interpretaram os aplausos como se Petgravee comentaram que é de mau gosto afirmar que ele foi um jogador sujo ao longo de sua carreira.

“Treinei Matt por um período muito curto. Queria me livrar dele imediatamente”, disse. Elmo Aitola, ex-técnico do Petgrave, disse a Ilta Sanomat. “Ele não tem respeito por si mesmo ou por seus oponentes. Ele costumava se meter em confusão. Ele é um jogador muito sujo.”

Os fãs aparentemente concordam com as palavras do treinador no X.com, antigo Twitter. Uma pessoa acessou um vídeo datado de Petgrave competição em que ele executa um bloqueio agressivo, mas tardio, perto de seu próprio gol.

A investida no ombro faz com que um jogador rival, de branco, dê uma cambalhota e caia pesadamente de costas no gelo, o que poderia ter sido uma lesão grave se ele caísse sobre o pescoço ou a medula espinhal.

“Eu sou um grande fã de hóquei e entendo toda essa coisa de ‘fãs apaixonados’, mas falando sério, por que os fãs do Sheffield Steelers dariam Matt Petgrave uma ovação de pé?! Bem, tecnicamente, uma foto dele, mas ainda assim! Petgrave‘s é um jogador sujo! #RIP #AdamJohnson”, escreveu o fã no X.com.

Enquanto outro respondeu dizendo: “Eles são pessoas nojentas lá. Quase odeio o país inteiro agora por causa de Sheffield”.

Homem é preso acusado de homicídio culposo

Um homem foi recentemente preso pela polícia de South Yorkshire sob a acusação de homicídio culposo em 14 de novembro, com a polícia confirmando que ele foi detido sob custódia no momento, embora não tenha identificado seu nome.

“Os detetives prenderam hoje (terça-feira, 14 de novembro) um homem sob suspeita de homicídio culposo. Ele permanece sob custódia policial neste momento”, dizia um comunicado. “No sábado, 28 de outubro, Adam, de 29 anos, ficou gravemente ferido durante um jogo entre Panteras de Nottingham e Sheffield Steelers e infelizmente mais tarde foi declarado falecido no hospital.

“Um exame post-mortem confirmou que ele morreu em consequência de uma lesão fatal no pescoço.”

Como foi o skate dele que causou o ferimento, é provável que eles estejam discutindo Petgrave. Mas de qualquer forma, o homem foi libertado sob fiança.

Petgrave foi dito que estava perturbado por ter causado a morte de Johnson, um colega jogador de hóquei.

“Matt Petgravevai lidar com isso a vida toda”, Cary Kaplan, disse um ex-gerente geral da NHL. “E tudo indica que foi devastador para ele.

“Alguém sugerindo [it’s not accident] ou não entende de hóquei ou não estava próximo o suficiente da situação.”