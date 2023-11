Clippers de Los Angeles estrela James Harden enfrentou cantos de “Daryl Morey” dos torcedores durante um jogo contra o Redes do Brooklyn.

Os cantos referiam-se ao presidente de operações de basquete com quem Endurecer aparentemente teve conflitos durante seu tempo com o Filadélfia 76ers.

Endurecer havia manifestado o desejo de ser negociado a partir do 76erscitando sentir-se “na coleira” com a equipe.

“Philly está apenas mudando meu papel, sabendo que eu poderia dar mais, sabendo que poderia fazer mais, mas se você quiser ser honesto, é como estar na coleira”, Endurecer disse.

“[By leash] Eu quis dizer que penso no jogo e sou um criador na quadra… [I need] alguém que confia em mim, que acredita em mim, que me entende, que não sou um jogador do sistema. Eu sou um sistema.”

Acusou Morey de ter mentido

As tensões aumentaram durante a entressafra, quando Endurecer chamado Morey um mentiroso.” Eventualmente, Endurecero desejo de um comércio foi atendido, e ele se juntou ao Clippers de Los Angeles.

“Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte”, Endurecer disse.

“Deixe-me dizer isso de novo: Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte.”

Em seu segundo jogo da temporada, Endurecer exibiu um pouco de ferrugem, fazendo um passe que caiu no colo do YES Network, cara jogada a jogada Ian Águia na linha de imprensa.

Apesar do acidente, Endurecer contribuiu com 12 pontos, oito rebotes e cinco assistências no Tosquiadeiras‘Perda de 100-93 para o Redes do Brooklynmarcando sua segunda derrota consecutiva na área de Nova York, após uma derrota para o Knicks.