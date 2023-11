Os fãs se enfurecem com a NFL por penalizar a estúpida provocação de touchdown de Josh Allen

Fe estão indignados com o NFL depois Notas de búfalo quarterback Josh Allen foi punido por insultar a oposição.

Numa regra que muitos qualificaram de “suave”, o Contas receberam uma penalidade de 15 jardas quando Allen apontou para Cincinnatide Nick Scott enquanto ele corria para a end zone para marcar um touchdown.

Isso foi apenas aos nove minutos do primeiro quarto e deu o Contas teve um ótimo começo, algo que eles não conseguiram aproveitar, pois perderam por 24-18 para o Cincinnati Bengals.

Pouco antes de fazer o touchdown, Allen foi julgado por ter provocado Scott apontando para o Bengalas‘ segurança.

Naturalmente, muitos fãs sentiram que não havia necessidade de punir Allen por esta transgressão.

Um escreveu: “A NFL às vezes é tão suave. Josh Allen apontou para um cara porque ele o fez morder uma bomba falsa. Como se eles devessem encorajar essa merda, não penalizá-la. Provocar é um excelente entretenimento.”

Outro disse: “Provocar é uma penalidade tão branda, cara, é a porra da NFL. Josh Allen apontou para um defensor! E daí? Estes são homens adultos.”

