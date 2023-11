Os fãs se perguntam se Jalen Hurts está jogando contra os Cowboys com sapatos sociais: o que são?

TeleFiladélfia Eagles vs. Dallas Cowboys jogo é considerado um dos maiores da temporada de 2023. Uma razão fundamental para isso é Jalen dóique se destacou nas últimas temporadas ao se tornar uma das estrelas do NFL.

Mas durante este jogo em particular, Hurts chamou a atenção de muitos fãs de futebol não por causa de seu jogo, mas por causa de seu chuteiras.

Jalen Hurts confunde fãs com chuteiras

Dói está vestindo chuteiras bege e de cor neutra isso não combina com as cores dos Eagles. Como a marca não é aparente à primeira vista, os fãs nas redes sociais começaram a se perguntar se o Hurts estava brincando com “sapatos sociais”.

A teoria da conspiração não durou muito, no entanto. Hurts é brincar com um colorway especial das chuteiras Jordan XI PE.

A coloração é para Dia dos veteranosque será no sábado, 11 de novembro. A NFL tem um “Saudação ao serviço“iniciativa para homenagear os veteranos nas semanas que a rodearam.

Durante o jogo, dói parecia ter sofrido uma lesão na pernamas ele voltou e continuou a jogar em alto nível enquanto se esforçava.