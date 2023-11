Os Leões têm a franquia pela primeira vez desde 1962, depois de completar uma grande recuperação contra os Bears

Ón novembro. 18, 1962, o Leões de Detroit derrotou o Minnesota Vikings 17-6 para passar para 8-2 na temporada. Poucos imaginariam que seria necessário 61 anos para Detroit para começar uma temporada tão bem novamente.

O Leões no domingo se reuniram tarde para surpreender os perturbados Ursos de Chicago no Campo Ford. Detroit recuperou de um déficit de 26-15 no quarto período para vencer por 31-26 e fortalecer seu controle sobre o NFCsemente nº 2.

Goff supera início lento

Em uma exibição incomum, Leões quarterback Jared Goff lançou três interceptações para o Ursos‘ defesa, embora ele não tenha lançado seu primeiro passe para touchdown da tarde até o final do segundo quarto. Mas Goff acordado bem a tempo de liderar Detroita recuperação furiosa do Lions depois que os Leões permitiram 16 pontos sem resposta no início do segundo tempo.

Faltando três minutos para o fim do cronômetro de jogo, Goff fez um lindo passe para os braços do recebedor do segundo ano Jameson Williams para um touchdown de 32 jardas. Esses foram os primeiros pontos do Detroit no segundo tempo – e apenas o terceiro touchdown do Willians‘carreira jovem.

Depois de recuperar a bola, Goff (23 de 35.236 jardas) liderou os Leões pelo campo para estabelecer um touchdown de uma jarda executado por um running back estrela David Montgomery – o oitavo na temporada – que deu ao Detroit sua primeira vantagem desde 14-13 no terceiro quarto.

A jogada decisiva de Hutchinson

Mas o Leões precisava tomar mais uma posição – e quem melhor para garantir a vitória do que o emergente coração e alma do Detroita defesa?

Nos dias 1 e 10 do Chicago 25, Ursos quarterback Justin Campos (16-23, 169 jardas, 1 TD) recuou para passar, na esperança de liderar uma tentativa de empate faltando 29 segundos para o fim. Mas o atacante novato Darnell Wright não conseguia parar Aidan Hutchinson de forçar um Campos fumble, a bola rolando até a end zone. Wright em seguida, chutou-o para fora dos limites por segurança.

Os Lions de 1962 começaram 11-2 antes de perderem seu último jogo para os Bears, numa época em que apenas dois times – um de cada conferência – jogavam pelo NFL campeonato. Esses Leões não estão apenas preparados para os playoffs, mas parecem ter a determinação e o espírito (bem como o talento) para lançar uma sequência profunda em janeiro.