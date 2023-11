Os promotores de A$AP Rocky dizem que o vídeo o mostra com uma arma antes do suposto tiroteio

TMZ. com

Um desenvolvimento potencialmente enorme no A$AP Rocky caso de agressão … os promotores acabaram de mostrar o que afirmam ser um vídeo dele segurando uma arma antes de supostamente atirar em um ex-companheiro da máfia Rally A$AP .

O vídeo foi reproduzido em um tribunal de Los Angeles na tarde de segunda-feira, e os promotores dizem que Rocky aparece no clipe segurando uma arma durante uma briga física com Relli.

Rihanna O papai do bebê estava no tribunal enquanto os promotores apresentavam seu caso contra ele… vestindo um terno azul escuro, óculos pretos e máscara preta, permanecendo estóico durante todo o depoimento explosivo contra ele.

Os promotores também exibiram um clipe separado do que dizem ser dois tiros… embora não tenha havido nenhum vídeo do suposto tiroteio em si. Relli afirma que Rocky atirou em sua mão.

O vídeo da câmera do corpo da polícia também foi mostrado no tribunal… e mostra pelo menos 7 policiais chegando ao local do suposto tiroteio e procurando provas… eles nunca encontraram a arma.