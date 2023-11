‘Os Simpsons’ aplaudidos pela Prevent Child Abuse America por acabar com o estrangulamento

A decisão de “Os Simpsons” de impedir Homer de estrangular seu filho, Bart, pode ter dividido alguns fãs do programa… mas há pelo menos uma organização de prevenção ao abuso infantil que está emocionada.

Dr. Melissa Merrick CEO e presidente da Prevent Child Abuse America, disse ao TMZ que a decisão da comédia de animação de redefinir suas práticas internas após 35 anos no ar demonstrará representações responsáveis ​​de uma educação infantil positiva para milhões de telespectadores.

Aplaudindo os criadores do programa por reconhecerem sua influência na mudança da narrativa em torno do abuso, Merrick acrescenta que eles deram um exemplo poderoso para outros no entretenimento… e espera que outros em Hollywood tomem medidas para conscientizar sobre o sério problema.