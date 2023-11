Os VINGATIVOS da astrologia

Antes de descobrir qual é o signo na astrologia mais inclinado a buscar vingança, é fundamental compreender mais sobre a vingança. Ela se manifesta quando alguém procura causar dano, aflição ou prejuízo a outra pessoa como resposta a uma ação injusta ou ofensiva que ocorreu previamente.

Com frequência, a motivação por trás da vingança dos signos na astrologia é o desejo de retribuição, no qual a pessoa que se sente prejudicada busca “ajustar as contas” com o indivíduo responsável pelo dano. É crucial ressaltar que a busca por uma “vingancinha” geralmente não contribui para a resolução saudável de conflitos. Pelo contrário, pode desencadear um ciclo de hostilidade e resultar em conflitos adicionais.

O que cada signo entende como vingança na astrologia?

Você sabe como cada um dos elementos do zodíaco lida com a ideia de vingança? Vamos explorar como o horóscopo pode influenciar os signos a adotarem comportamentos vingativos:

Fogo: Os signos de Fogo, como Áries, Leão e Sagitário, tendem a ser impulsivos e intensamente apaixonados. Quando se sentem alvo de uma injustiça, são propensos a reagir de maneira rápida e explosiva, especialmente em confrontos diretos. Isso pode desencadear conflitos acalorados e discussões intensas;

Ar: Gêmeos, Libra e Aquário geralmente adotam uma abordagem mais intelectual diante de conflitos. Eles tendem a usar palavras afiadas e argumentação como forma de vingança. Em vez de ações diretas, os signos de Ar podem buscar prejudicar a reputação ou a lógica da outra parte para obter vantagem;

Água: Os signos altamente emocionais e sensíveis do elemento Água, como Câncer, Escorpião e Peixes, costumam reagir com grande intensidade emocional quando se sentem magoados ou traídos. Esses signos costumam buscar a vingança de maneira mais passiva, manipulando as emoções dos outros ou usando a empatia em seu benefício.

Quais são os signos mais vingativos, segundo a astrologia?

Agora, vamos descobrir quais são os cinco signos mais propensos à vingança no horóscopo e entender como eles manifestam essa busca por retaliação:

O signo de Áries



Áries, nascidos entre 21 de março e 19 de abril, são conhecidos por sua impulsividade e competitividade. Quando desafiados ou injustiçados, podem reagir de maneira rápida e tomar medidas impulsivas que podem ser interpretadas como vingança por algumas pessoas.

Os taurinos

Os taurinos, nascidos entre 20 de abril e 20 de maio, são famosos por sua teimosia e determinação. Quando se sentem vítimas de injustiças, podem ser persistentes em sua busca por justiça e vingança. Sua relutância em perdoar e esquecer situações pode ser interpretada como uma forma de buscar vingança.

O signo de Câncer

Câncer, os nascidos entre 21 de junho e 22 de julho, são altamente emocionais e sensíveis. Quando se sentem magoados, podem reagir de maneira passiva-agressiva ou manipuladora em busca de vingança. Costumam utilizar suas emoções para influenciar a situação.

O temido Leão

Os leoninos, nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto, são frequentemente vistos como egocêntricos. Quando sentem que seu orgulho foi ferido, podem agir de maneira dramática e buscar vingança para restaurar sua autoestima, muitas vezes buscando provar sua superioridade sobre aqueles que os magoaram.

Os escorpianos

O campeão do nosso pódio é Escorpião, nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro. São frequentemente associados à vingança devido à sua intensidade emocional e à tendência de guardar ressentimentos. Os escorpianos são conhecidos por sua lealdade, mas também podem ser muito desconfiados e ciumentos, o que pode levá-los a buscar vingança quando se sentem traídos.