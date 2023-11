Osasco anuncia processo seletivo com mais de 270 vagas para nível médio em SP

Processo seletivo de Osasco é voltado para dois cargos da área de saúde

Osasco, município de São Paulo, anuncia processo seletivo com 273 vagas de emprego para vários cargos. As chances são para área de saúde. Os aprovados serão contratados mediante CLT- Consolidação das Leis Trabalhistas e é uma grande oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Vale lembrar que há vagas para pessoas com deficiência. Confira a seguir como se inscrever!

Veja como se cadastrar, confira também os requisitos, assim como regras e como serão as provas do processo seletivo em questão. Não perca todos os detalhes a seguir.

Vagas do processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Osasco, situada na Região Metropolitana de São Paulo, lançou um novo edital para um processo seletivo voltado à área da saúde.

Este processo visa preencher 273 vagas, com a reserva de 15 delas para pessoas com deficiência. Essas vagas se distribuem entre as funções de agente de combate às endemias, que disponibiliza 10 vagas, e agente comunitário de saúde, com 263 vagas, ambas exigindo ensino médio completo.

Requisitos

Para o cargo de agente comunitário de saúde, há ainda um requisito adicional, que é a residência na área da comunidade onde o candidato atuará, a partir da data de publicação do edital. A remuneração inicial para essas posições é de R$ 2.864,40.



Os servidores da Prefeitura Municipal de Osasco também têm direito a benefícios que incluem cesta básica mensal, auxílio-transporte (apenas para o cargo de agente de combate às endemias) e vale cesta de Natal.

Vale ressaltar que a cidade de Osasco possui outro edital de concurso público em andamento, oferecendo 429 vagas para candidatos com ensino médio e superior. Isso demonstra o esforço da Prefeitura em fortalecer sua equipe de profissionais e melhorar os serviços de saúde oferecidos à comunidade. Esta é uma oportunidade significativa para contribuir de maneira positiva no campo da saúde pública.

Como serão as provas deste processo seletivo

O processo seletivo em Osasco seguirá um formato relativamente simples, composto por uma única etapa: a prova objetiva. Esta etapa tem um caráter eliminatório e classificatório, sendo fundamental para a seleção dos candidatos. A prova consistirá em 40 questões de múltipla escolha, abrangendo três áreas de conhecimento:

10 questões de língua portuguesa;

10 questões de matemática; e

20 questões de conhecimentos específicos.

Local e data do processo seletivo

O exame está programado para ocorrer na cidade de Osasco/SP em 10 de março de 2024. Os locais e horários de aplicação serão divulgados posteriormente, por meio do edital de convocação. Este é o momento em que os candidatos terão a oportunidade de demonstrar seus conhecimentos e competências, buscando se destacar e conquistar uma vaga na área da saúde em Osasco. Prepare-se com dedicação, e boa sorte!

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 23 de novembro de 2023 e 8 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através deste site.

Após a conclusão do cadastro, os candidatos devem imprimir o boleto bancário, que corresponde à taxa de participação no valor de R$ 67,90. O pagamento deve ser efetuado dentro do prazo estipulado, levando em consideração o horário de funcionamento do banco. Certifique-se de cumprir esta etapa dentro do prazo estabelecido para garantir a participação no processo seletivo em Osasco.

Dicas para aprovação no processo seletivo

Preparar-se para um concurso requer um plano organizado e esforço constante. O primeiro passo essencial é compreender o edital, que fornece informações cruciais, como conteúdo programático e datas importantes. Com base nisso, é possível criar um cronograma de estudos distribuído de forma equilibrada ao longo da semana.

A escolha do material de estudo desempenha um papel crucial. Certifique-se de que seja confiável e esteja alinhado com o conteúdo do edital. Enquanto estuda, faça anotações e resumos para facilitar a revisão posterior. Resolver questões de provas anteriores é uma ótima maneira de se familiarizar com o formato das perguntas.

A prática de simular provas é fundamental para testar seu conhecimento e habilidade na gestão do tempo. Não negligencie sua saúde, cuide do sono, mantenha uma alimentação balanceada e permita-se pausas para relaxar.

Participar de grupos de estudo pode ser enriquecedor, possibilitando a troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. Mantenha o foco durante o estudo, evitando distrações, e estabeleça metas diárias para manter o compromisso.

A revisão regular é essencial para consolidar o conhecimento adquirido. Esteja atento a notícias relacionadas ao concurso, como possíveis alterações em datas ou locais de prova.