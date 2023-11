Oscar Pistorius concede liberdade condicional 10 anos depois de matar sua namorada

Corredor olímpico duplamente amputado Oscar Pistorius recebeu liberdade condicional na sexta-feira, 10 anos depois de atirar em sua namorada pela porta de um banheiro em sua casa em África do Sul em uma matança que abalou o mundo.

Porta-voz do Departamento de Correções Nós somos o seu Nxumalo disse que Pistorius seria libertado da prisão em 5 de janeiro.

Pistorius, que completou 37 anos esta semana, está preso desde o final de 2014 pelo assassinato da modelo Reeva Steenkamp no Dia dos Namorados de 2013, embora tenha sido libertado para um período de prisão domiciliar em 2015, enquanto um dos numerosos recursos em seu caso era ouvido. Ele foi finalmente condenado por assassinato e sentenciado a 13 anos e cinco meses de prisão.

Os infratores graves na África do Sul devem cumprir pelo menos metade da pena para serem elegíveis para liberdade condicional, o que Pistorius fez.

Pistorius estava no auge da fama e era um dos atletas mais admirados do mundo quando matou Steenkamp. Ele atirou nela várias vezes no banheiro de sua villa em Pretória, antes do amanhecer, com sua pistola 9mm licenciada.