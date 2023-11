Oscar Pistorius pode receber liberdade condicional nesta sexta-feira, depois de quase uma década na prisão

Óscar Pistorius terá uma segunda chance de liberdade condicional em uma audiência na sexta-feira, depois de ter sido injustamente considerado inelegível para libertação antecipada da prisão em março.

O departamento penitenciário da África do Sul disse num comunicado enviado à Associated Press na segunda-feira que um conselho de liberdade condicional irá considerar o caso do ex-corredor olímpico novamente esta semana e decidir “se o preso é adequado ou não para integração social”.

Pistorius, um atleta mundialmente famoso com dupla amputação que quebrou barreiras ao competir com lâminas de fibra de carbono nas Olimpíadas de Londres de 2012, está preso desde o final de 2014 pela morte a tiros de sua namorada. Reeva Steenkamp. Ele foi inicialmente condenado por homicídio culposo, um crime comparável ao homicídio culposo, por atirar várias vezes em Steenkamp através de uma porta fechada de um banheiro em sua casa na capital sul-africana, Pretória, na madrugada do Dia dos Namorados de 2013.

Sua condenação foi elevada para homicídio e ele foi condenado a 13 anos e cinco meses de prisão após uma série de apelos dos promotores. Os infratores graves na África do Sul devem cumprir pelo menos metade da pena antes de serem elegíveis para liberdade condicional.

O caso de Pistorius e a sua elegibilidade para liberdade condicional foram complicados pelos apelos dos procuradores, que primeiro contestaram a sua condenação por homicídio culposo e depois a sentença de seis anos por homicídio, que consideraram chocantemente branda.

O Supremo Tribunal de Recurso acabou por decidir em 2017 que Pistorius deveria cumprir a pena mínima de 15 anos da África do Sul por homicídio, mas teve em conta o ano e sete meses que já tinha cumprido por homicídio culposo quando proferiu a pena de 13 anos e cinco meses.

No entanto, o tribunal cometeu um erro ao não contar outro período que Pistorius cumpriu enquanto a sua sentença de homicídio estava a ser apelada, o que significa que ele era de facto elegível para liberdade condicional em Março, quando lhe foi dito na sua primeira audiência que só seria elegível em Agosto de 2024. .

Os advogados de Pistorius levaram o seu caso ao Tribunal Constitucional do país. A decisão de conceder a Pistorius outra audiência de liberdade condicional na sexta-feira é na verdade uma admissão do erro do tribunal de apelação.

Não há garantia de que Pistorius será libertado antecipadamente. Um conselho de liberdade condicional leva em consideração uma série de fatores, incluindo sua conduta e histórico disciplinar na prisão, sua saúde mental e a probabilidade de ele cometer outro crime.

Ele poderia ser libertado em liberdade condicional ou colocado em liberdade condicional diurna, onde seria autorizado a viver e trabalhar na comunidade, mas teria de regressar à prisão à noite.

Pistorius já foi um dos atletas mais admirados do mundo e uma das histórias mais emocionantes do esporte. Ele nasceu com uma doença congênita que levou à amputação de suas pernas abaixo do joelho quando ele era bebê, mas ele começou a correr e ganhou vários títulos paraolímpicos em suas lâminas de corrida. Ele é o único duplo amputado a correr nas Olimpíadas.

Pistorius afirmou que atirou em Steenkamp por engano

Conhecido como o “Blade Runner”, ele estava no auge da fama quando matou Steenkamp meses após as Olimpíadas de Londres. Em seu julgamento por assassinato, ele alegou que atirou em Steenkamp, ​​uma modelo de 29 anos, por engano com sua pistola 9 mm licenciada, porque acreditava que ela era uma intrusa perigosa escondida em seu banheiro no meio da noite.

Pistorius completará 37 anos na quarta-feira e não é visto há quase uma década, embora tenha havido vislumbres ocasionais de seu tempo na prisão.

Ele sofreu um ferimento em uma briga com outro presidiário por causa de um telefone na prisão em 2017. Um ano antes, ele recebeu tratamento para ferimentos nos pulsos, que sua família negou terem sido resultado de ele ter se machucado e disse que foram causados ​​​​por uma queda dele. célula.