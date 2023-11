Óticas Carol está EM BUSCA de profissionais no mercado; Conheça os cargos!

A Óticas Carol, empresa que é a maior rede de varejo ótico do Brasil, com atuação Nacional e mais de 1400 lojas, está na procura por novas pessoas para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre a única empresa do segmento com Laboratório Digital próprio, veja a lista de vagas ofertadas:

Vendedor (a) de Loja – Macaé – RJ – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – Vitória – ES – Atendimento;

Estágio Administrativo Comercial – Canoas – RS – Administração Geral;

Vendedor Ótico – Necessário Experiência no Ramo – Blumenau – SC – Lojas / Shopping;

Assistente Financeiro – Florianópolis – SC – Finanças: Acompanhar e reconciliar extratos bancários; Atualizar planilhas financeiras com transações diárias; Processar pagamentos de impostos. Dar suporte à folha de pagamentos mensal; Registrar contas a pagar e receber;

Consultor (a) de Vendas – Maceió – AL – Atendimento;

Consultor (a) De Vendas – Cuiabá – MT – Atendimento;

Vendedor Ótico – Necessário Experiência No Ramo – Florianópolis – SC – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Vendas – Botucatu – SP – Atendimento;

Vendedor (a) Interno – Botucatu – SP – Venda Interna;

Auxiliar Administrativo – Departamento Pessoal – Campo Grande – MS – Departamento Pessoal: Recrutamento e Seleção de pessoal; Realizar processos de admissão, férias e rescisão; Conferir valores da Folha de Pagamento e recolhimentos pela contabilidade

Vendedor – Loja De Shopping – Campo Grande – MS – Venda Interna.

Mais sobre a Óticas Carol

Falando mais sobre a empresa, vale destacar que a Óticas Carol foi fundada em 1997 e teve um crescimento agressivo e muito rápido nos últimos anos. Com 20 anos de experiência no mercado, tem expertise no sistema de franquias, e é uma rede consagrada pelo Selo de Excelência de Franchising, da ABF, em reconhecimento a isso.

Foi a primeira companhia a abrir seu primeiro laboratório digital na América Latina, e isso foi um grande diferencial competitivo em relação a outras óticas. Nosso laboratório trabalha com alta tecnologia, e é certificado pelos maiores fornecedores do mercado.

Os valores da Óticas Carol estão presentes tanto na relação com seus colaboradores tanto com seus franqueados: Paixão, Parceria, Pioneirismo, Proximidade e Propósito.

Confira alguns benefícios

Vale-Alimentação;

Vale-Refeição;

Vale-Transporte ou Auxílio combustível;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Ótimo ambiente de trabalho.



O que fazer para se candidatar em uma das vagas?

Para se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

