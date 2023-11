outros bancos ficarão para trás

O Nubank, famoso por sua abordagem inovadora e simplificada no campo financeiro, introduziu recentemente uma oferta imperdível. Esta promete simplificar a vida dos seus clientes beneficiários do INSS.

Trata-se do Nu Empréstimo com Desconto em Folha, uma categoria de empréstimo consignado que é desenhada para ser descomplicada, ágil e inteiramente gerenciada através do aplicativo do Nubank. Com uma base de mais de 80 milhões de clientes no Brasil, o roxinho se esforça para proporcionar um serviço financeiro acessível e eficaz a um público específico, os aposentados e pensionistas do INSS.

Nu Empréstimo com desconto em Folha

O Empréstimo com Desconto em Folha se diferencia pela peculiaridade de deduzir automaticamente as parcelas diretamente do contracheque ou benefício previdenciário. Esse método de pagamento automático resulta em uma taxa de juros geralmente mais baixa em comparação com outras categorias de empréstimo, devido à substancial redução do risco de inadimplência. As parcelas são retiradas de forma automática todo mês, assegurando que o pagamento seja feito pontualmente.

Limite de consignação do Nubank

O limite de consignação representa o valor máximo da renda mensal que pode ser comprometido em um Empréstimo com Desconto em Folha. Essa medida foi estabelecida para evitar que os cidadãos contraiam dívidas excessivas, garantindo que haja recursos suficientes para cobrir suas despesas essenciais.

Para aposentados e pensionistas do INSS, de acordo com a Lei 14.131/21, o limite de consignação é de 40% da renda, sendo 35% destinados a empréstimos e 5% a saques no cartão de crédito consignado.

O procedimento tem início com o compartilhamento das informações do INSS com o Nubank por meio do aplicativo. Após isso, os dados são internamente analisados para determinar o montante máximo do empréstimo e a taxa de juros correspondente. Importante ressaltar que o benefício deve estar habilitado para empréstimos no “Meu INSS”.

Para requisitar o NuConsignado INSS, é necessário cumprir certos critérios, tais como:



Ter um benefício ativo (aposentadoria ou pensão);

Não possuir descontos no benefício para pagamento de pensão alimentícia;

Não ter obtido o benefício por meio de decisão judicial;

Receber o benefício em uma conta corrente de qualquer instituição;

Não ser representado por uma organização de representação ou possuir procuração;

Dispor de margem consignável disponível.

Procedimento de contratação

Simplesmente acesse a seção “Empréstimos e consignado”

Escolha a alternativa “Desejo simular” na área do NuConsignado;

Selecione o perfil como “Aposentado ou pensionista do INSS”;

Continue com a simulação;

Autorize o compartilhamento de dados com o Nubank.

Em seguida, é possível inserir o valor desejado e o número de parcelas, verificar as taxas de juros e o montante total do empréstimo, confirme com uma senha de 4 dígitos e aguarde a análise. Após a aprovação, o valor solicitado é transferido para a conta do beneficiário.

Conforme as informações disponíveis no site do INSS, a taxa média de juros para empréstimos da NU FINANCEIRA é de 1,55% ao mês, variando de 1,35% a 1,75%. Essas taxas são mais competitivas em comparação com outras instituições financeiras. Por exemplo, o Banco do Brasil possui uma média de 1,79% ao mês, o ITAÚ cobra em média 1,82% ao mês, e o Santander 1,78% ao mês, entre outros.

Nubank com opção Premium

O Nubank, recentemente, introduziu a opção premium para proporcionar condições mais vantajosas aos usuários. Para os detentores do cartão Ultravioleta da instituição, o banco anunciou recentemente novas vantagens, como:

Acesso a salas VIP em aeroportos;

Maior rendimento em algumas aplicações financeiras;

Descontos e benefícios relacionados a estacionamento.

Vale destacar que o serviço já existia, mas o banco apresentou novidades recentes.

Embora essas vantagens sejam exclusivas para os portadores do cartão Ultravioleta, novos clientes têm a possibilidade de solicitar o serviço, sem a necessidade de apresentar uma renda mínima. No entanto, o banco conduz análises de crédito para verificar se os benefícios podem ser concedidos, considerando o comportamento financeiro de cada pessoa.

Vantagens da opção no Ultravioleta

Algumas das principais vantagens incluem:

Cashback de 200% do CDI para compras em lojas parceiras;

Acesso a salas VIP em aeroportos, cartão adicional gratuito e proteção de bagagem em viagens;

Uma parceria exclusiva com a Rappi, que oferece descontos para quem utiliza o aplicativo durante entregas;

NuTag: um programa que permite aos clientes evitar filas em estacionamentos e pedágios.

Além disso, o cartão Ultravioleta utiliza a bandeira Mastercard, que oferece seus próprios benefícios, como:

Proteção contra danos, roubo ou furto por 90 dias;

Garantia estendida na compra de produtos;

Acesso gratuito e ilimitado ao Wi-Fi em aeroportos;

Seguro contra perda ou desvio de bagagem;

Acesso ilimitado à Sala VIP em Guarulhos.

Para solicitar o cartão Ultravioleta e acessar todas as vantagens, é necessário pagar uma mensalidade de R$ 49, a qual pode ser isenta com base em suas compras no cartão de crédito ou investimentos no Nubank. Se as compras mensais atingirem pelo menos R$ 5 mil, a mensalidade será isenta.

Os interessados em obter o cartão devem possuir uma conta ativa no Nubank. Dentro da opção “Meus Cartões”, é possível solicitar o Ultravioleta, aguardando a aprovação, que pode variar dependendo das análises periódicas de crédito realizadas pelo banco. Uma vez aprovado, o cartão será entregue no endereço informado durante a abertura da conta, permitindo ao cliente desfrutar de todas as vantagens oferecidas.