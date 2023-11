Pablo Sandoval estabelece um recorde mundial ao acertar um home run de 6 corridas ‘Moneyball’ na Baseball United League

Pablo Sandoval acabou de acertar um poderoso home run de 6 corridas no jogo All-Star da Liga Unida de Beisebol do Oriente Médio e do Sul da Ásia, estabelecendo um recorde sem precedentes para a liga em Dubai.

Pablo Sandoval brilhou no primeiro homerun de 6 corridas na Baseball United League

Pablo Sandoval foi um jogador de alto desempenho que ganhou grandes elogios como tricampeão da World Series com o Gigantes de São Franciscoao mesmo tempo que ganha o MVP da Série Mundial e estava no Time All-Star duas vezes.

No showcase All-Star de sábado, Paul “Panda Kung-Fu” Sandoval faça um home run espetacular com as regras peculiares da liga, onde há arremessos especiais com ocasionais ‘Moneyball’ que valem o dobro.

No jogo, Sandoval, que joga no time All-Star do United East teve dois contra no-outs no início da 5ª entrada, quando acertou a “Moneyball” na parte mais distante do campo central para marcar o home run recorde de 6 corridas.

Sandoval levou seu time por 9-5 sobre o United West, que enfrentou outras estrelas lendárias da MLB, como Robinson Can, Bartolo Coln, Jair Jurgens, Didi Gregoriuse Andrelton Simmons.

Depois de se aposentar do MLB com o Atlanta BravesSandoval foi ao México jogar com Monclova Acereros em 2022 e foi então contratado para jogar na liga do Oriente Médio e Sudeste Asiático.

Sandoval também tocou com o Giants, Boston Red Sox e Atlanta Braves.