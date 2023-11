Paddy Pimblett acha que Tony Ferguson trabalhar com David Goggins é ‘estúpido’

Paddy Pimblett não entende por que Tony Ferguson está trabalhando com David Goggins antes do confronto no pay-per-view.

Pimblett enfrentará o ex-campeão interino no UFC 296, no dia 16 de dezembro, em Las Vegas. “El Cucuy” ganhou as manchetes por passar pela “semana infernal” com o SEAL aposentado da Marinha dos EUA, mas Pimblett sente que aquilo com que Goggins normalmente ajudaria as pessoas do ponto de vista físico, Ferguson já tem isso.

“Acho bizarro”, disse Pimblett no The Energized Show. “Eu acho que é estúpido. “Se há duas coisas em que Tony nunca precisou de ajuda é em seu estado mental – porque olhe para o armlock com Charles [Oliveira]ele não parou.

“E olhe para o cardio dele. Ele nunca teve problemas com seu cardio, então não entendo por que ele fez isso.”

Ferguson foi um dos melhores pesos leves do mundo por mais de seis anos, mas desde maio de 2020, ele perdeu todas as seis lutas de forma dominante, sendo finalizado em quatro delas. A sequência inclui derrotas por paralisação para Justin Gaethje, Michael Chandler, Nate Diaz e Bobby Green, além de derrotas desequilibradas por decisão para Charles Oliveira e Beneil Dariush.

Pimblett está exatamente no extremo oposto do espectro, entrando na maior luta de sua carreira em uma sequência de seis vitórias consecutivas, incluindo uma polêmica vitória por decisão sobre Jared Gordon no UFC 282 em dezembro de 2022 em sua luta mais recente.

“The Baddy” acredita que pode haver um lado mental em Ferguson trabalhando com Goggins, mas ele realmente não vê como esse tempo gasto o ajudará no octógono.

“Ele deve estar pensando que não está onde estava mentalmente alguns anos atrás”, explicou Pimblett. “Não é por isso que ele está perdendo lutas, é porque ele envelheceu. e ele perdeu a capacidade atlética e não é tão rápido como antes.

“Obviamente, aquela surra de Gaethje mudou toda a sua carreira, e depois de ser nocauteado por Chandler do jeito que aconteceu, seu cérebro não é o mesmo de três ou quatro anos atrás.”