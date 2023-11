Paddy Pimblett, Sean O’Malley e outras estrelas do UFC reagem à vitória de retorno de Amanda Ribas no UFC Vegas 82

Amanda Ribas chamou a atenção de alguns dos melhores atacantes e maiores estrelas do UFC com sua vitória corajosa no sábado.

Ribas derrotou Luana Pinheiro no terceiro round com uma emocionante vitória de virada no UFC Vegas 82. A luta no card principal serviu de retorno no peso palha para Ribas após uma breve corrida até 125 libras.

A batalha sangrenta foi certamente a luta mais emocionante do card até aquele momento, e uma série de lutadores do UFC – incluindo o campeão peso galo Sean O’Malley e a estrela do peso leve Paddy Pimblett – mostraram seu apreço pela coragem e resistência de Ribas.

