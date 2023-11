Paga a NETFLIX com CARTÃO DE CRÉDITO? Então, cancele ASSIM

A Netflix desponta como uma das plataformas de streaming mais apreciadas pelo público global. E essa preferência estende-se ao território brasileiro. No entanto, paralelamente às inúmeras buscas relacionadas à adesão ao serviço, observa-se uma significativa demanda por informações sobre o cancelamento.

Diversos motivos fundamentam a decisão de rescindir a assinatura de um serviço de streaming, como o da Netflix. Podemos incluir os valores praticados, a subutilização do serviço ou a opção por alocar recursos financeiros em outras finalidades, visando economizar o montante que seria despendido mensalmente.

Como cancelar a Netflix via cartão de crédito

O processo de cancelamento da Netflix, cujo pagamento ocorre via cartão de crédito em uma base mensal, ainda não é de amplo conhecimento. Para encerrar a assinatura da plataforma de streaming, basta dedicar alguns instantes para seguir os passos descritos a seguir:

Acesse o site da Netflix por meio do seu navegador, seja no computador ou no celular, utilizando o endereço oficial netflix.com;

Efetue o login em sua conta, inserindo seu nome de usuário e senha;

Na página inicial, clique em seu perfil localizado no canto superior direito e selecione a opção “Conta”;

Na seção denominada “Assinatura e cobrança”, identifique a alternativa “Cancelar assinatura” e clique nela;

Prossiga seguindo as orientações exibidas na tela para confirmar o cancelamento da sua assinatura, podendo ser necessário responder a algumas perguntas ou fornecer informações adicionais.

Após a execução desses passos, sua assinatura na Netflix será cancelada. Então, não haverá mais débitos em seu cartão de crédito.

Caso tenha a real intenção de interromper o serviço de streaming associado ao seu cartão de crédito, é crucial assegurar-se de realizar o cancelamento com antecedência. Dessa forma, se evitará cobranças futuras indesejadas.

Qual o número que eu ligo para cancelar a plataforma ?



Você também pode gostar:

Se, por qualquer razão, você optar por não realizar ou enfrentar dificuldades ao executar o procedimento pela plataforma online, há também a opção de contatar um atendimento especializado. E faz-se isso por meio de um número gratuito para solicitar o cancelamento da assinatura da Netflix no cartão de crédito. O número destinado a esse propósito é o 0800 761 4631.

Importante ressaltar que, caso sua assinatura esteja associada a qualquer outra empresa, banco, comércio eletrônico ou operadora de telefonia móvel, será necessário efetuar o cancelamento inicialmente junto à empresa parceira correspondente. Essa precaução garante um processo suave e eficaz, considerando as relações interligadas entre os serviços.

Como cancelar cobrança da Netflix no cartão Nubank?

O processo para cancelar a assinatura da Netflix vinculada ao cartão Nubank é precisamente o mesmo apresentado anteriormente. Então, você consegue realizar seja por meio do site oficial da empresa ou via telefone.

O guia passo a passo é aplicável a todos os cartões emitidos por bancos, tanto nacionais quanto internacionais, constituindo as únicas modalidades para efetuar o cancelamento da assinatura. Essa uniformidade no procedimento simplifica a experiência do usuário, independentemente da instituição financeira à qual o cartão está associado.