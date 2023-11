pagamento começa nos próximos dias; veja Calendário

O Bolsa Família é um dos principais programas de auxílio de renda do país, oferecendo suporte financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além de garantir uma renda mínima, o programa também tem como objetivo atualizar o Cadastro Único e integrar os beneficiários ao Sistema Único de Assistência Social (Suas). Neste artigo, vamos apresentar o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de novembro, bem como informações sobre benefícios complementares disponíveis.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família – Novembro

O calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de novembro de 2021 foi divulgado, e os repasses começarão no dia 17 e seguirão até o dia 30. É importante ressaltar que, neste mês, o Governo Federal autorizou a liberação do pagamento do benefício aos sábados, o que resultará na antecipação do depósito para algumas famílias. Confira as datas de pagamento de acordo com o Número de Identificação Social (NIS):

NIS de final 1: dia 17 de novembro;

NIS de final 2: dia 20 de novembro ( pagamento antecipado para o sábado, 18 );

NIS de final 3: dia 21 de novembro;

NIS de final 4: dia 22 de novembro;

NIS de final 5: dia 23 de novembro;

NIS de final 6: dia 24 de novembro;

NIS de final 7: dia 27 de novembro ( pagamento antecipado para o sábado, 25 );

NIS de final 8: dia 28 de novembro;

NIS de final 9: dia 29 de novembro;

NIS de final 0: dia 30 de novembro.

É importante ficar atento às datas para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido.

Benefícios Complementares do Bolsa Família

Além do pagamento regular do Bolsa Família, existem também benefícios complementares disponíveis para os beneficiários. Confira abaixo as vantagens extras que podem ser acessadas no programa:

Benefício Variável Familiar Nutriz

O Benefício Variável Familiar Nutriz é um adicional concedido às famílias que possuem membros com até seis meses de idade. Esse benefício aumenta o valor do pagamento em R$ 50 para cada criança nessa faixa etária, garantindo um suporte financeiro adicional no período de amamentação e cuidados com a primeira infância.



Você também pode gostar:

Benefício de Renda de Cidadania

O Benefício de Renda de Cidadania é outro adicional oferecido pelo Bolsa Família. Ele consiste no pagamento de um valor adicional de R$ 142 por pessoa da família cadastrada no programa. Esse benefício tem como objetivo auxiliar no enfrentamento da pobreza e promover o bem-estar social dos beneficiários.

Benefício Complementar

O Benefício Complementar do Bolsa Família garante que o valor mínimo do benefício seja de R$ 600. Isso significa que, caso o valor calculado de acordo com a composição familiar seja menor do que R$ 600, o beneficiário receberá um complemento para alcançar esse valor mínimo. Essa medida visa garantir uma renda mais digna para as famílias em situação de extrema pobreza.

Benefício Primeira Infância

O Benefício Primeira Infância é um adicional concedido para as famílias que possuem crianças de até sete anos de idade. Esse benefício adiciona R$ 150 por criança à renda familiar, contribuindo para o cuidado e o desenvolvimento saudável das crianças nessa faixa etária.

Suspensão do Pagamento do Vale Gás em Novembro

É importante destacar que, no mês de novembro de 2021, o pagamento do Vale Gás foi suspenso pelo Governo Federal. No entanto, a previsão é que o benefício seja retomado em dezembro, com um valor ainda não divulgado. Apesar da suspensão temporária do Vale Gás, os demais benefícios complementares do Bolsa Família continuarão disponíveis para os beneficiários.

Suporte Financeiro e Promoção do Bem-Estar

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental no combate à pobreza e na promoção da igualdade social no Brasil. O programa oferece suporte financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo uma renda mínima e a possibilidade de acesso a benefícios complementares. O calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de novembro de 2021 já foi divulgado, e é importante que os beneficiários fiquem atentos às datas para garantir o recebimento dentro do prazo. Além disso, é importante destacar os benefícios complementares disponíveis, como o Benefício Variável Familiar Nutriz, o Benefício de Renda de Cidadania, o Benefício Complementar e o Benefício Primeira Infância. Esses benefícios visam proporcionar um suporte financeiro adicional e promover o bem-estar das famílias beneficiárias do programa.