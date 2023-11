Pagamento por aproximação é seguro? Entenda como funciona

O pagamento por aproximação é uma forma de fazer compras sem a necessidade de inserir o cartão na maquininha. Basta aproximar o cartão, o celular ou outro dispositivo que tenha a tecnologia NFC (Near Field Communication) da máquina de pagamento e pronto.

Mas será que esse método é seguro? Quais são os riscos e os cuidados que devemos ter ao usar essa modalidade? A seguir, confira a nossa matéria na íntegra, entenda como funciona o pagamento por aproximação e veja algumas dicas para evitar fraudes e golpes.

Como funciona o pagamento por aproximação?

O pagamento por aproximação usa a tecnologia NFC, que permite a troca de dados e informações sem fio, de maneira segura, entre dois dispositivos que estejam próximos.

Para isso, é preciso que tanto a maquininha de cartão quanto o cartão ou aparelho usado para o pagamento tenham a tecnologia NFC. Diferentemente do Wi-Fi e do Bluetooth, essa tecnologia não precisa de pareamento de dispositivos para funcionar. Mas a conexão só se dá quando os dispositivos estão bem próximos, a menos de 10cm de distância.

Em geral, existem diferentes formas de fazer o pagamento por aproximação, dependendo do dispositivo que você escolher. Em primeiro lugar, você pode usar o seu próprio cartão, que deve ter o símbolo de quatro ondas na frente ou no verso, indicando que ele é habilitado para essa função.

Além disso, também é possível usar o seu celular, desde que ele tenha a tecnologia NFC e que você tenha cadastrado o seu cartão em uma carteira digital, como o Apple Pay, o Google Pay ou o Samsung Pay. Outra opção é usar um relógio ou uma pulseira inteligente, que também devem ter a tecnologia NFC e estar vinculados ao seu cartão.

Para fazer o pagamento por aproximação, basta aproximar o seu dispositivo da maquininha de cartão e aguardar a confirmação da transação. Em alguns casos, pode ser necessário digitar a senha na máquina, dependendo do valor da compra ou da política do seu banco. O limite de valor para o pagamento sem senha varia de acordo com a instituição financeira.



O pagamento por aproximação é seguro?

O pagamento por aproximação é uma forma prática e rápida de fazer compras. Além disso, a sua tecnologia é extremamente segura. Isso porque ele conta com criptografia dados. Isso significa que o cliente está seguro contra clonagens, uma vez que tem as suas informações protegidas.

No entanto, a função também pode apresentar alguns riscos para os usuários. Um deles é o de perder ou ter o cartão furtado, pois a tecnologia possibilita compras sem senha.

Outro risco é o de pagamentos indevidos com aproximação da maquininha do bolso onde está o cartão. Também há o risco de pagar valores mais altos que os da compra por não conferir o valor antes de aproximar o cartão.

Para evitar esses problemas, é preciso tomar alguns cuidados ao usar o pagamento por aproximação, como:

Guardar o cartão em um local seguro e longe de maquininhas de cartão;

Conferir o valor da compra antes de aproximar o cartão ou o dispositivo;

Habilitar o bloqueio do cartão ou do dispositivo por senha, impressão digital ou reconhecimento facial;

Acompanhar os extratos do cartão e denunciar qualquer movimentação suspeita;

Solicitar o cancelamento do cartão ou do dispositivo em caso de perda, roubo ou furto.