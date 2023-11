Pagamentos de Conor McGregor, Ronda Rousey e Jon Jones provavelmente revelados em caso antitruste do UFC

Um relatório de especialista recentemente revelado no caso antitruste do UFC revela fortes pistas sobre o pagamento de grandes estrelas como Conor McGregor, Ronda Rousey, Jon Jones e outros entre 2011-2016.

Entre os maiores pagamentos indicados pelo relatório está McGregor, que parece ter faturado aproximadamente US$ 25 milhões em lutas durante esse período, que incluiu lutas contra Chad Mendes, Jose Aldo, Nate Diaz e Eddie Alvarez.

O relatório, de autoria do especialista antitruste Robert Blair, foi encomendado pelos advogados de defesa da Zuffa para combater especialistas contratados por um grupo de combatentes que estão processando a promoção por práticas comerciais anticompetitivas entre 2011-2016; o caso deverá ir a julgamento em abril. O relatório foi inicialmente redigido antes que o juiz federal de Nevada, Richard Boulware, ordenasse que fosse reenviado ao tribunal sem omissões.

O apêndice do relatório inclui uma tabela de “remuneração interna da Zuffa” que lista o ano, a remuneração e quantos lutadores estavam recebendo essa remuneração pelo número de lutas no UFC. Não identifica nenhum lutador pelo nome, por isso é impossível confirmar identidades apenas com o relatório. No entanto, quando alinhado com dados históricos, entrevistas de lutadores e outras fontes de informação do processo antitruste, sugere fortemente os destinatários dos maiores pagamentos do UFC, que são atribuídos às estrelas no topo de um cartão de luta.

Em vários casos, o MMA Fighting listou os dois principais pagamentos do relatório como o salário mais provável para certas estrelas e certas lutas. BloodyElbow.com relatou pela primeira vez o relatório do especialista e vários dias de pagamento revelados no apêndice.

Conor McGregor

UFC 189: Conor McGregor ($ 2.642.204 ou $ 3.285.000) x Chad Mendes

O salário divulgado anteriormente de McGregor era de US$ 500 mil. De acordo com John Nash do Bloody Elbow, o pagamento total incluiu um bônus discricionário de US$ 2,11 milhões.

UFC 194: Conor McGregor ($ 4.476.662 ou $ 4.536.932) x José Aldo ($ 2.377.699)

O salário divulgado anteriormente de McGregor antes dos bônus era de US$ 500.000, enquanto o de Aldo era de US$ 400.000.

UFC 196: Conor McGregor ($ 5.576.315) x Nate Diaz: ($ 2.838.158)

O salário divulgado anteriormente de McGregor foi de US$ 1.000.000, enquanto o de Diaz foi de US$ 500.000.

UFC 202: Conor McGregor ($ 5.615.490) x Nate Diaz 2 ($ 4.315.490)

O salário divulgado anteriormente de McGregor foi de US$ 3.000.000, enquanto o de Diaz foi de US$ 2.000.000.

UFC 205: Conor McGregor ($ 6.812.374) x Eddie Alvarez

Ronda Rousey

UFC 157: Ronda Rousey (US$ 262.000 ou US$ 574.720) x Liz Carmouche

O salário divulgado de Rousey foi de US$ 90 mil, enquanto o de Carmouche foi de US$ 12 mil.

UFC 168: Ronda Rousey (US$ 1.817.907) vs. Miesha Tate

O salário divulgado de Rousey foi de US$ 100 mil, enquanto o de Tate foi de US$ 28 mil.

UFC 170: Ronda Rousey ($ 870.969) x Sara McMann

O pagamento divulgado de Rousey foi de US$ 110 mil, enquanto o de McMann foi de US$ 16 mil.

UFC 175: Ronda Rousey ($ 1.063.688) x Alexis Davis

O pagamento divulgado de Rousey foi de US$ 120 mil, enquanto o de Davis foi de US$ 24 mil.

UFC 184: Ronda Rousey ($ 1.458.282) x Cắt Zingano

O salário divulgado de Rousey foi de US$ 130 mil, enquanto o de Zingano foi de US$ 100 mil.

UFC 190: Ronda Rousey ($ 2.642.204 ou $ 3.285.000) x Bethe Correia

UFC 193: Ronda Rousey ($ 4.476.662 ou $ 4.536.932) x Holly Holm

UFC 207: Ronda Rousey ($ 4.879.766 ou $ 5.576.315) x Amanda Nunes

O salário divulgado de Rousey foi de US$ 3.000.000, enquanto o de Nunes foi de US$ 200.000.

Jon Jones

UFC 135: Jon Jones ($ 1.176.108) x Quinton Jackson

UFC 140: Jon Jones ($ 1.705.969) x Lyoto Machida

UFC 145: Jon Jones ($ 2.278.553) x Rashad Evans

UFC 152: Jon Jones ($ 1.566.196) x Vitor Belfort

UFC 159: Jon Jones (US$ 2.750.000 ou US$ 1.244.460) x Chael Sonnen

UFC 165: Jon Jones ($ 1.173.560) x Alexander Gustafsson 1

UFC 172: Jon Jones ($ 1.237.880) x Glover Teixeira

UFC 182: Jon Jones ($ 3.637.500) x Daniel Cormier 1

O pagamento divulgado de Jones foi de US$ 500 mil, enquanto o de Cormier foi de US$ 90 mil.

UFC 197: Jon Jones (US$ 2.677.530) vs. Ovince Saint Preux

O pagamento divulgado de Jones foi de US$ 500 mil, enquanto o de Cormier foi de US$ 55 mil.

Anderson Silva

UFC 126: Anderson Silva ($ 2.506.034) x Vitor Belfort

O pagamento divulgado de Silva foi de US$ 200 mil, enquanto o de Belfort foi de US$ 275 mil.

UFC 134: Anderson Silva (US$ 2.000.000) vs. Yushin Okami

UFC 148: Anderson Silva ($ 2.825.000) x Chael Sonnen

O pagamento divulgado de Silva foi de US$ 200 mil, enquanto o de Sonnen foi de US$ 50 mil.

UFC 153: Anderson Silva (US$ 2.000.000) vs. Stephan Bonnar

UFC 162: Anderson Silva ($ 3.222.253) x Chris Weidman 1

O pagamento divulgado de Silva foi de US$ 600 mil, enquanto o de Weidman foi de US$ 48 mil.

UFC 168: Anderson Silva ($ 4.374.326) x Chris Weidman 2

O pagamento divulgado de Silva foi de US$ 600 mil, enquanto o de Weidman foi de US$ 400 mil.

UFC 183: Anderson Silva ($ 3.429.082) x Nick Diaz

O pagamento divulgado de Silva foi de US$ 800 mil, enquanto o de Diaz foi de US$ 500 mil.

UFC Londres: Anderson Silva ($ 3.250.000) x Michael Bisping

UFC 200: Anderson Silva ($ 4.208.675) x Daniel Cormier

O pagamento divulgado de Silva foi de US$ 600 mil, enquanto o de Cormier foi de US$ 500 mil.

Georges St-Pierre

UFC 129: Georges St-Pierre ($ 4.314.289) x Jake Shields

UFC 154: Georges St-Pierre ($ 3.197.908) x Carlos Condit

UFC 158: Georges St-Pierre ($ 4.116.690) x Nick Diaz

UFC 167: Georges St-Pierre ($ 3.555.344) x Johny Hendricks

O pagamento divulgado de St-Pierre foi de US$ 400.000, enquanto o de Hendricks foi de US$ 50.000.

Randy Couture

UFC 129: Randy Couture (US$ 1.833.000) x Lyoto Machida

BJ Penn

UFC 127: BJ Penn ($ 400.000) x Jon Fitch

UFC 137: BJ Penn ($ 475.000) x Nick Diaz

O pagamento divulgado de Penn foi de US$ 150 mil, enquanto o de Diaz foi de US$ 200 mil.

UFCSeattle: BJ Penn ($ 250.000) x Rory MacDonald

Final do Ultimate Fighter 19: BJ Penn (US$ 136.000 ou US$ 275.000) x Frankie Edgar

O pagamento divulgado de Penn foi de US$ 150 mil, enquanto o de Edgar foi de US$ 260 mil.

José Aldo

UFC 169: José Aldo ($ 250.000) x Ricardo Lamas

UFC 179: José Aldo ($ 350.000) x Chad Mendes 2

UFC 194: José Aldo ($ 2.377.699) x Conor McGregor

O pagamento divulgado de McGregor antes dos bônus foi de US$ 500 mil, enquanto o de Aldo foi de US$ 400 mil.

CM Punk

UFC 203: CM Punk ($ 1.042.736) x Mickey Gall

O pagamento divulgado de Punk foi de US$ 500.000, enquanto o de Gall foi de US$ 30.000.