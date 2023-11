Pagamentos de impacto econômico: você é elegível para o cheque de estímulo de $ 1.000 de novembro?

EUn novembro de 2023, nove Estados dos EUAIncluindo Alabama, Arizona, Maryland, Nova York, Virgínia, Flórida, Geórgia, Michigan, Tennessee e Texasanunciaram planos para a distribuição de cheques de estímulo por meio do Pagamentos de Impacto Econômico programa, constituindo a quarta rodada do pacote de estímulo.

O IRS especificou critérios de elegibilidade, visando enviar pagamentos por meio de depósito direto ou cheques em papel. Estas verificações, destinadas a aumentar a confiança e os gastos dos consumidores, não são tributáveis ​​e não afetam as declarações fiscais.

Você é elegível para o cheque de estímulo de $ 1.000 de novembro?

Os montantes do verificações de estímulo variará de acordo com o estado, variando de US$ 150 a US$ 2.000, dependendo das circunstâncias individuais e do contexto econômico de cada estado.

Por exemplo, indivíduos elegíveis em Nova York podem esperar pagamentos entre US$ 500 e US$ 1.000. Os critérios de elegibilidade incluem renda bruta ajustada de até US$ 150.000 para indivíduos casados ​​que entram com pedido em conjunto, US$ 112.500 para chefes de família e US$ 75.000 para indivíduos. Os pais ou responsáveis ​​​​que reivindicam dependentes também podem ter acesso ao crédito tributário infantil.

Embora o IRS não tenha confirmado a data de distribuição, os indivíduos elegíveis devem antecipar os reembolsos até 30 de novembro. É aconselhável manter-se informado através do site do IRS para atualizações sobre o Verificações de quarto estímulo fiscal do IRS. Os cheques visam proporcionar apoio económico e aliviar encargos financeiros, especialmente para residentes em estados que oferecem estes benefícios.

Os pagamentos serão feitos por depósito direto ou enviados pelo correio para aqueles que não possuem conta cadastrada. Novas limitações de rendimento podem tornar alguns indivíduos inelegíveis para o terceiro pagamento, mesmo que tenham recebido o primeiro ou segundo Pagamento de Impacto Económico ou tenham solicitado um Crédito de Desconto de Recuperação de 2020.

Os critérios de elegibilidade abrangem cidadãos dos EUA ou residentes permanentes, não dependência de outro contribuinte e rendimento bruto ajustado dentro de limites especificados. Os pagamentos serão reduzidos para rendimentos que excedam esses limites, com ajustes que reflitam o status do pedido.

Ao contrário das rodadas anteriores, as famílias receberão pagamentos para todos os dependentes declarados na declaração de imposto de renda, não se limitando aos filhos qualificados menores de 17 anos.