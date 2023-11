Pagamentos de novembro estão perto do FIM

A Caixa Econômica Federal continua realizando os pagamentos da parcela de novembro do Bolsa Família nesta semana. Os repasses do programa acontecem nos 10 últimos dias úteis de cada mês, ou seja, os pagamentos estão cada vez mais próximos do fim.

Nesta terça-feira (28), mais um grupo de segurados do maior programa de transferência de renda do Brasil têm acesso ao valor do benefício. Dessa vez, os beneficiários com NIS de final 8 estão sendo contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família.

Os usuários podem acessar o valor através do Caixa Tem. No entanto, quem quiser sacar o dinheiro, poderá ir a alguma agência bancária para realizar a operação.

A Caixa Econômica iniciou os pagamentos no último dia 17 e continuará com os repasses até o final do mês. Em resumo, os pagamentos ocorrem conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em novembro

Os repasses do Bolsa Família vão continuar até o final do mês, beneficiando um novo grupo a cada dia útil. Hoje (28), os segurados com NIS de final 8 recebem a parcela de novembro.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro de 2023:

Data do pagamento Final do NIS 17 de novembro (sexta-feira) 1 20 de novembro (segunda-feira) 2 21 de novembro (terça-feira) 3 22 de novembro (quarta-feira) 4 23 de novembro (quinta-feira) 5 24 de novembro (sexta-feira) 6 27 de novembro (segunda-feira) 7 28 de novembro (terça-feira) 8 29 de novembro (quarta-feira) 9 30 de novembro (quinta-feira) 0



Em suma, o NIS permite ao Governo Federal identificar os cidadãos que recebem benefícios sociais no país. Portanto, é muito importante ficar atento aos documentos pessoais e à atualização dos dados, sempre que necessário, para que não haja risco de cancelamento do Bolsa Família.

Valor médio da parcela do Bolsa Família em novembro

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 677,88 no país. O valor é menor que as médias dos meses anteriores. Aliás, veja abaixo a parcela média paga pelo Bolsa Família nos últimos meses:

Junho: R$ 705,40;

Julho: R$ 684,17;

Agosto: R$ 686,04;

Setembro: R$ 686,89;

Outubro: R$ 688,97;

Novembro: R$ 677,88.

Vale destacar que junho teve o maior valor já pago na história do Bolsa Família, figurando como o primeiro e único mês a repassar uma parcela média superior a R$ 700 aos segurados. Embora os valores dos últimos meses tenham sido menores que o de junho, ainda foram bastante expressivos para os beneficiários do programa.

Além disso, cabe salientar que todos estes valores médios superam a parcela mínima de R$ 600 garantida pelo Bolsa Família. Em outras palavras, os segurados estão recebendo um valor mais alto que o mínimo estabelecido pelo programa.

Em novembro, o investimento total realizado pelo governo federal para o pagamento do Bolsa Família foi de R$ 14,26 bilhões. O valor é destinado às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica no país.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

Por falar em benefícios adicionais, os segurados do Bolsa Família podem receber uma parcela bem maior que o valor mínimo de R$ 600. Inclusive, isso está acontecendo com mais frequência nos últimos meses, pois o Governo Federal começou a pagar benefícios adicionais para os segurados.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

assegura o pagamento de um valor adicional de a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz: em setembro, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê.

Na prática, uma família composta por dois adultos e três crianças, com 2, 4 e 6 anos de idade, terá direito a uma parcela mensal de R$ 710 (R$ 142 x 5 = R$ 710), acrescida de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício será de R$ 1.160 no mês (R$ 710 + R$ 450 = R$ 1.160).

Inclusive, o valor pode ser ainda maior, caso haja mais indivíduos que tenham direito a mais benefícios, como gestantes ou crianças e jovens com idade entre sete e 18 anos.